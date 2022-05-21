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  4. Bir il bunu konuşuyor! Orman yangınını PKK mı çıkardı? Valilikten açıklama geldi

Bir il bunu konuşuyor! Orman yangınını PKK mı çıkardı? Valilikten açıklama geldi

21.05.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı mahallesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından yangın söndürülmüş soğutma çalışmalarına geçilmişti. Belen'deki bazı vatandaşlar yangının atılan bir molotof tarafından çıktığı iddia edilmişti. Şehirde "yangını PKK çıkardı" söylentilerinin yayılması üzerine Hatay Valiliği bir açıklamada bulundu.

Bir il bunu konuşuyor! Orman yangınını PKK mı çıkardı? Valilikten açıklama geldi

Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında söndürüldü. Bölge sakinlerinden Bahattin Özden, ormanlık alana bir şahıs tarafından molotof kokteyli benzeri bir şeyin atıldıktan sonra yangın çıktığını iddia etmişti. Yangın çıktığı sırada orman içerisinde kendisine ait çardakta olduğunu kaydeden Özden, ormanı yakanların en ağır şekilde cezalandırılmasını gerektiğini vurguladı. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetmişti

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VALİLİK AÇIKLADI: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hatay Valiliği, Belen’de yaşanan ormanlık alan yangını ile ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “21.05.2022 tarihinde Belen ilçemizdeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Çıkan yangınla ilgili yapılan ilk belirlemelerde bazı sosyal medya kaynaklarında ’Hatay Belen’de orman yangını! Halk PKK’nın çıkardığını düşünüyor’ şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup, yapılan çalışmalar neticesinde; bahse konu yangının ormanlık alanın yakınında bulunan bir restoranın çalışanları tarafından restorana ait çöpleri bir yere biriktirerek yakmaları esnasında, rüzgarın etkisiyle yangının sıçrayarak büyüdüğü ortaya çıkmış olup, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak konu ile ilgili tahkikat devam ettirilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

FF

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pkk Hatay
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