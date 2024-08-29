Bir kadın doğum doktoru 'mesleğimin en güzel yanı' diyerek paylaştı: "Annelerden aldığım sütle bedava botoks"

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı. Görüntülerde kadın doğum doktoru olduğunu ifade eden bir kadın elinde tuttuğu biberonla kameralara poz vererek gönderisine, "Kadın doğum doktoru olmanın en sevdiğim avantajlarından biri de annelerden aldığım sütle doğal bedava botoks yapmam" notunu ekledi.

Jinekoloğun gönderisi viral olurken kullanıcıların yorumları da gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yüzünüzün doğallığını buna mı borçlusunuz?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu hiç etik bulmadım" yorumunu ekledi.