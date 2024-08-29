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    4. Bir kadın doğum doktoru 'mesleğimin en güzel yanı' diyerek paylaştı: "Annelerden aldığım sütle bedava botoks"

    Bir kadın doğum doktoru 'mesleğimin en güzel yanı' diyerek paylaştı: "Annelerden aldığım sütle bedava botoks"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.08.2024 08:11
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    Bir kadın doğum uzmanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkilerin odağına yerleşti. Kadın doğum doktoru olmanın en güzel yanı olarak hastalarından aldığı anne sütüyle bedava botoks yapmak olduğunu söyleyen kadının paylaşımına yorumlar gecikmedi.

    Bir kadın doğum doktoru 'mesleğimin en güzel yanı' diyerek paylaştı: "Annelerden aldığım sütle bedava botoks"

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı. Görüntülerde kadın doğum doktoru olduğunu ifade eden bir kadın elinde tuttuğu biberonla kameralara poz vererek gönderisine, "Kadın doğum doktoru olmanın en sevdiğim avantajlarından biri de annelerden aldığım sütle doğal bedava botoks yapmam" notunu ekledi.

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    Jinekoloğun gönderisi viral olurken kullanıcıların yorumları da gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yüzünüzün doğallığını buna mı borçlusunuz?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu hiç etik bulmadım" yorumunu ekledi.

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    anne sütü sosyal medya Jinekolog
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