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  4. Bir kent bununla çalkalanıyor! Yüksek lisans öğrencilerine fuhuş mu yaptırılıyor? Üniversiteden açıklama: Komisyon kuruldu

Bir kent bununla çalkalanıyor! Yüksek lisans öğrencilerine fuhuş mu yaptırılıyor? Üniversiteden açıklama: Komisyon kuruldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.10.2024 10:32
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Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi'yle ilgili iddialar sosyal medya ve kamuoyunda bir anda gündem oldu. Üniversitede yüksek lisans yapan kız öğrencilerin istismara uğradığı ve fuhşa zorlandığı belirtildi. İddialar üzerine üniversiteden açıklama geldi ve soruşturma komisyonu kurulduğu duyuruldu.

Harran Üniversitesi, yüksek lisans yapan kız öğrencilerin cinsel istismara uğradığı ve fuhşa zorlandıkları iddialarına ilişkin soruşturma komisyonunun kurulduğunu bildirdi.

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İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında üniversite hakkında dayanağı olmayan, gerçeği yansıtmayan mesnetsiz iddialar üzerinden sistematik bir karalama kampanyası başlatıldığı belirtildi.

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SORUŞTURMA KOMİSYONU KURULDU

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaların kaynağının boşanma aşamasında bulunan personelin özel hayatlarına ilişkin karşılıklı suçlamalarına dayandığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen iddialar rektörlüğümüze intikal ettikten sonra iddiaların araştırılması için zaman kaybetmeden soruşturma komisyonu kurulmuş olup konu hassasiyetle ele alınmıştır.

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GİZLİLİK VURGUSU

Mevcut durumda soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın gizliliği gereği kamuoyuyla paylaşım yapılmamaktadır. Ancak söz konusu iddiaların üniversitemizi ilgilendiren kısımlarıyla ilgili gerekli bilgilendirme soruşturma sonucunda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Üniversitemizden kurumsal olarak yapılacak açıklamalar dışındaki söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Öte yandan bu karalama kampanyasına katılan, yalan haberlerle kurumsal yapımızı hedef alan yayın organları ile sosyal medya hesaplarına ilişkin hukuki haklar kullanılarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

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Harran Üniversitesi fuhuş Yüksek lisans soruşturma üniversite
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