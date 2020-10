Bir korku filmi klasiği daha televizyona uyarlanıyor

Amazon, korku filmi klasiği Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum (I Know What You Did Last Summer) için harekete geçti. Platform, filmin dizi uyarlaması için tam sezon siparişi verdi.

Lois Duncan romanından 1997 yılında filme uyarlanan Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum’un dizi versiyonunun senaryosunu Sara Goodman yazacak. Amazon yetkilileri yaptıkları açıklamada: "Sara Goodman'ın dizisi, ikonik slasher filminin mükemmel bir şekilde adapte edilmiş bir güncellemesi olacak. Küresel Prime Video müşterilerimiz filmin bu modern yorumuna bayılacak." dedi.

1997'de yapımı slasher türündeki filmin başrolünü Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe ve Freddie Prinze Jr. üstlendi. 1998’de Hewitt eşliğinde I Still Know What You Did Last Summer adında bir devam filmi gelmiş, 2006’da ise DVD üzerinden I’ll Always Know What You Did Last Summer isimli yeni bir film yayınlanmıştı.

GEÇEN YAZ NE YAPTIĞINI BİLİYORUM KONUSU

Sırlarla dolu bir kasabada bir grup genç, mezuniyet gecelerinde meydana gelen ölümcül bir kazadan bir yıl sonra gizemli bir katil tarafından takip edilir ve katil, onların ne yaptığını iyi bilmektedir.