Bir partiden ittifak açıklaması: Yer almayacağız

2023 haziranında yapılacak seçimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ittifaklarda yer almadıklarını ve almayacaklarını söyledi.

"İL BAŞKANIMIZ MAALESEF MENFUR BİR SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI"

Yılmaz, Ardahan'da programları kapsamında bir restoranda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, il kongrelerini yaptıklarını, daha sonra vatandaşlarla buluşup sohbet ettiklerini ve onların sorunlarını dinlediklerini belirtti.

Partisinin Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan'ın, dün gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandığını ve tedavisinin ardından taburcu edildiğini aktaran Yılmaz, "İl başkanımız dün maalesef menfur bir silahlı saldırıya uğradı, yaralandı ama bugün bizimle birlikte dimdik ayakta." diye konuştu.

"İTTİFAKLARDA YER ALMIYORUZ, YER ALMAYACAĞIZ"

Türkiye'de bir yenilik istediklerini belirten Yılmaz, "Biz ittifaklarda yer almıyoruz, yer almayacağız. Ayrıca partimiz teşkilatlarını kuruyor. Kısa bir süre sonra da büyük kurultayımızı yapıp seçime girme yeterliliğini kazanmış olacağız." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA

