HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bir partiden ittifak açıklaması: Yer almayacağız

Bir partiden ittifak açıklaması: Yer almayacağız

08.05.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Biz ittifaklarda yer almıyoruz, yer almayacağız. Ayrıca partimiz teşkilatlarını kuruyor. Kısa bir süre sonra da büyük kurultayımızı yapıp seçime girme yeterliliğini kazanmış olacağız" diye konuştu.

Bir partiden ittifak açıklaması: Yer almayacağız

2023 haziranında yapılacak seçimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ittifaklarda yer almadıklarını ve almayacaklarını söyledi.

thumbs_b_c_e72845326c12c45be8d865f45648bcfb

"İL BAŞKANIMIZ MAALESEF MENFUR BİR SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI"

Yılmaz, Ardahan'da programları kapsamında bir restoranda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, il kongrelerini yaptıklarını, daha sonra vatandaşlarla buluşup sohbet ettiklerini ve onların sorunlarını dinlediklerini belirtti.

Muharrem İnce'den çağrı: İstedikleri kanalda olacağımMuharrem İnce'den çağrı: İstedikleri kanalda olacağım

Partisinin Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan'ın, dün gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandığını ve tedavisinin ardından taburcu edildiğini aktaran Yılmaz, "İl başkanımız dün maalesef menfur bir silahlı saldırıya uğradı, yaralandı ama bugün bizimle birlikte dimdik ayakta." diye konuştu.

"İTTİFAKLARDA YER ALMIYORUZ, YER ALMAYACAĞIZ"

Türkiye'de bir yenilik istediklerini belirten Yılmaz, "Biz ittifaklarda yer almıyoruz, yer almayacağız. Ayrıca partimiz teşkilatlarını kuruyor. Kısa bir süre sonra da büyük kurultayımızı yapıp seçime girme yeterliliğini kazanmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muharrem İnce'den çağrı: İstedikleri kanalda olacağımMuharrem İnce'den çağrı: İstedikleri kanalda olacağım
Zorunlu hale getirildi! Taliban'dan Afgan kadınlara yeni yasakZorunlu hale getirildi! Taliban'dan Afgan kadınlara yeni yasak
Yasak aşk iddiasına eşten, köpük partili fotoğraf deliliYasak aşk iddiasına eşten, köpük partili fotoğraf delili
Anahtar Kelimeler:
Öztürk Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı

TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

Tüm dünya yarına kilitlendi! Putin...

Tüm dünya yarına kilitlendi! Putin...

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

Sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Feci şekilde can verdi! 90 dakika kurtarılmayı bekledi

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.