Bir Peri Masalı'nın güzeli Alina Boz'un Rus annesini görenler inanamadı! 'Güzellik genetikmiş'

Paramparça, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Alina Boz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine nokta koymasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendisini nikah masasında bulmuştu.

ANNESİNİ GÖRENLER İNANAMADI

Ani evliliği ile çok konuşulan güzel oyuncu Alina Boz şimdi de annesi Olga ile gündem oldu. Alina Boz'un annesini görenler gözlerine inanamadı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin annesi ile pozlarına sosyal medyada; 'Güzellik genetikmiş', 'Abla kardeş gibiler', 'Annesi daha güzel', 'Güzellik mirasmış' gibi yorumlar yapıldı.