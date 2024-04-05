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Bir Peri Masalı'nın güzeli Alina Boz'un Rus annesini görenler inanamadı! 'Güzellik genetikmiş'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.04.2024 09:39
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Son olarak Taro Emir Tekin ile başrolünü paylaştığı Bir Peri Masalı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Alina Boz son dönemde Umut Evirgen ile yaptığı evlilikle adından söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Alina Boz şimdi de Rus annesi ile gündem oldu. Ünlü ismin annesini görenler çok şaşırdı.

Bir Peri Masalı'nın güzeli Alina Boz'un Rus annesini görenler inanamadı! 'Güzellik genetikmiş'

Paramparça, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Maraşlı ve Bir Peri Masalı gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Alina Boz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

ALİNA BOZ 2

Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine nokta koymasının ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz kısa bir süre sonra ise kendisini nikah masasında bulmuştu.

alina umut

ANNESİNİ GÖRENLER İNANAMADI

Ani evliliği ile çok konuşulan güzel oyuncu Alina Boz şimdi de annesi Olga ile gündem oldu. Alina Boz'un annesini görenler gözlerine inanamadı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin annesi ile pozlarına sosyal medyada; 'Güzellik genetikmiş', 'Abla kardeş gibiler', 'Annesi daha güzel', 'Güzellik mirasmış' gibi yorumlar yapıldı.

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