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    4. Bir saniye bile başka bir yere bakmadı! Karısının dansını çeken yaşlı adam sosyal medyada gündem yarattı... 'Yanında kıyametler kopuyor'

    Bir saniye bile başka bir yere bakmadı! Karısının dansını çeken yaşlı adam sosyal medyada gündem yarattı... 'Yanında kıyametler kopuyor'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.03.2024 10:37
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    Sosyal medyada yaşlı bir çifte ait paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam eşiyle birlikte gittiği eğlence mekanında sadece karısıyla ilgilendi. O anlar başka bir kişi tarafından kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılınca kullanıcılar arasında gündem oldu.

    Sosyal medyadan bir eğlence mekanında paylaşılan görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Eğlenmeye giden yaşlı bir çifte ait görüntüler 'Böyle sevilmek' notuyla paylaşılırken yaşlı adamın çevresinde olan bitene aldırış etmeden tüm dikkatiyle karısını izlediği ve onun dansını cep telefonuyla kaydettiği anlar yer aldı.

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    Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü yaşlı adamın hareketini takdir etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nasip olur mu be" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle yaşlılar sosyal medya kullansın ya" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yanında kıyametler kopuyor bakmıyor bile. Helal olsun sana" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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