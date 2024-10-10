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  4. Bir süredir ekranlardan uzaktı! Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak

Bir süredir ekranlardan uzaktı! Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.10.2024 13:30
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Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde 'Asya Yılmaz' karakterine hayat veren Cansu Dere bir süredir ekranlardan uzaktı. “1001 Gece Masalları” dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu.

Bir süredir ekranlardan uzaktı! Cansu Dere'nin yeni partneri belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla başrolü paylaşacak

Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Anne, Ferhat ile Şirin ve Sadakatsiz gibi birçok başarılı projede yer alan Cansu Dere bir süredir ekranlarda yoktu.

Cansu Dere “1001 Gece Masalları” dizisiyle anlaşmaya vardı ve yeni projesi için hazırlıklarına başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü ismin yeni partneri belli oldu.

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YENİ PARTNERİ BAKIN KİMMİŞ

İbrahim Çelikkol “1001 Gece Masalları”nın güzel oyuncunun partneri olacak ve Sultan Şehriyar karakterine hayat verecek.

Dekor ve kostüm hazırlıkları tüm hızıyla devam eden dizi hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın destansı hikayesini ekrana taşıyacak.

İBRAHİM

Öykü ve senaryosu Atilla Engin’e ait olan dizinin öncesinde İbrahim Çelikkol Netflix’in Yavuz Turgul imzalı “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisi için sete çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Cansu Dere İbrahim Çelikkol
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