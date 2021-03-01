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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl? Selin Yeninci kimdir?

01.03.2021 03:03 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl? Selin Yeninci kimdir?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizinin sevilen oyuncusu Yeninci'nin durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürüldü. Peki Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye'si Selin Yeninci kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Saniye" karakterine hayat veren genç oyuncu Selin Yeninci'nin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altına alındığı iddia edildi.

SELİN YENİNCİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Temiz Magazin'in iddiasına göre, Adana'da koronavirüse yakalanan Selin Yeninci hastalığı ilk önce evde atlatmaya çalıştı. Evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi Yeninci'nin hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öne sürüldü. Selin Yeninci'nin sağlık durumuyla ilgili ise henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

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SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde doğmuştur.Selin Yeninci, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı. Selin Yeninci şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

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ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2018 : Nasipse Adayız (Arzu) (Sinema Filmi)

2018 : Bir Zamanlar Çukurova (Saniye) (TV Dizisi)

2018 : Avlu (Merve) (TV Dizisi)

2017 : Yüz Yüze (Melisa) (TV Dizisi)

2016 : Kaçın Kurası (Neşe) (TV Dizisi)

2016 : Rengarenk (TV Dizisi)

2014 : Toz Ruhu (Neslihan) (Sinema Filmi)

2014 : Olur Olur (Ebru) (Sinema Filmi)

2014 : Vicdan (Hande) (TV Dizisi)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19), Bir Zamanlar Çukurova dizisi,
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