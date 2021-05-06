Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı | “Bu Ada, ilelebet canını buraya verenlerin yurdu olarak kalacaktır!”

Saldırılar ve zulümlerden kaçan, köylerinden göçe zorlanan Kıbrıs Türkü Lefkoşa’ya ulaşmaya başlamıştır. Şimdi erzak ve yatacak yer kıtlığı en büyük sıkıntıdır. Binlerce acılı insan Lefkoşa sokaklarında açlıkla, soğukla ve barınak sorunuyla mücadele halindedir. Rauf Denktaş ve Ankaralı, Makaryos’un gasp ettiği yiyecek stoğunu ele geçirmek için riskli bir plan kurar. Kemal ve Derviş ise Bereli’ye suikast düzenleyenin Samson olduğunu öğrenir. Samson, Türk tarafında sıkışıp kalmıştır. Kemal, elindeki telsizle Samson ile bağlantı kurar. Şimdi Kemal-Samson arasında Kemal’in yönettiği bir kedi-fare oyunu başlar.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nin çekimleri, yavru vatan Kıbrıs’da yapılıyor. Ancak pandemi koşullarının zorlaşması sebebiyle, yapım yeni bir karar aldı. Buna göre, çekimleri Kıbrıs’ta yapılan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin, Ayvalık’ta devam etmesi planlanıyor. “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi, yayınlandığını ilk günden beri üzücü olayları konu alması ve duyguyu tam olarak izleyiciye ulaştırması sebebiyle birçok kişiden beğeni topluyor. Dizinin 6. Yeni bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

KGB, Ankara’da Ayşe üzerinden Bereli’nin kimliğini deşifre edince Sovyetler ile İstihbarat arasında bir savaş başlar. Ankara sokaklarında silah sesleri konuşulur. İnci ise Samson’un yokluğunu fırsat bilip kaçar. Şimdi ane-kızı, Rum sokaklarında EOKA ile gergin bir takip ve kaçma kovalamaca beklemektedir.

BİR ZAMANLAR KIBRIS İLK FRAGMAN

BİR ZAMANLAR KIBRIS İKİNCİ FRAGMAN

BİR ZAMANLAR KIBRIS 5. BÖLÜM ÖZET

Kemal, Derviş’in yaşadığını üstelik karısı ve kızıyla bir arada olduğunu öğrenir. Onların yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarken karşısında bir engel bulur: Ankaralı. Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson’un onlara bir oyun oynayacağının farkındadır. Gerilim yüklü esir tesliminde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır. Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson’un ölüm tuzağına çekilir. Günler sonra İnci ve Müge’yle ilk kez buluşan Kemal, şimdi onları almak için canını vermeye hazırdır.

Diğer yanda ise, Makaryos’un Bereli avı sürmektedir. Makaryos’a destek veren SSCB’nin KGB’yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar. Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe’yi, Mersin’de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy’de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge’den sonra Mine’yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder.



