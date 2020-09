Biraz fantastik biraz polisiye: He Is Psychometric konusu

He Is Psychometric konusu yaşadığı travmatik bir olayın sonrasında dokunduğu insanların geçmişini görebilme yeteneği kazanan Lee An'ın bu yeteneğini geçmişin gizemlerini araştırmak için kullanmayı seçmesini anlatıyor. Ana karakterimizin ailesi ile yaşadığı Yeong Seong apartmanında meydana gelen patlamanın ardından onlarca insan hayatını kaybediyor ve bir o kadar insan da yaralanıyor.

He Is Psychometric dizisi 2019 yılının en sevilen Güney Kore dizilerinden biriydi ve hala popülaritesini koruyor. Fantastik Kore dizileri arasında kendine yer bulan yapım geçtiğimiz yıl mart ayında başladı ve toplamda 16 bölüm sürdü. Dizinin tüm bölümlerini Netflix Türkiye üzerinden izlemek mümkün. Kim Byung-Soo'nun yönetmenliğini, Yang Jin Ah'ın senaristliğini yaptığı dizi tvN kanalında yayınlandı. He Is Psychometric konusu temel olarak polisiye bir öyküyü anlatsa da komedi, gençlik ve romantizm gibi pek çok farklı türlerden parçaları da hikaye anlatımını güçlendirmek için kullanıyor. Bu sayede izleyicileri kendisine bağlayan dizi, izleyicileri hem bilim kurgu hem de parapsikoloji (doğaüstü olayları inceler, telepati, geleceği görebilme vb.) gibi metafiziğe kayan alanları bir araya getirerek öyküsünü bir bulmaca misali çözmeye davet ediyor. Sizin için son zamanların en ilginç ve en sevilen Kore dizilerinden He Is Psychometric hakkındaki detayları bir araya getirdik.

He Is Psychometric Dizisi Karakterleri/Oyuncuları

He Is Psychometric karakterlerinin yaşanan doğaüstü olayların aksine, günlük hayatta görebileceğimiz nitelikte insanlar olması izleyicileri diziye çeken önemli bir faktör. Öykünün izleyicide oluşturduğu samimi etkideki bir diğer marifet de rollerini başarıyla canlandıran oyunculara ait. Sizin için He Is Psychometric oyuncuları ve karakterleri hakkında bir liste hazırladık.

Lee An (Park Jin-young)

Lee An diziye adını veren psikometrik karakter. Psikometri yeteneği sayesinde dokunduğu insanların geçmişini görebilen ve en derin sırları bile öğrenen Lee An, bu yeteneğini patlama sırasında başına aldığı bir darbe sonucu kazanıyor. Bu yeteneği ile kötü insanları gün yüzüne çıkarmayı ve olayları aydınlatmayı amaçlıyor. Ancak henüz oldukça acemi olduğu için bu konuda denemeler yapmasını izliyoruz.

He Is Psychometric Park jin-Young ismini oyuncu olarak da görmemizi sağladı. GOT7 grubundan Park jin-Young, Lee An karakterinin acemi hallerini başarıyla canlandırıyor ve karakteri sevdiriyor.

Yoon Jae-In (Shin Ye-eun)

Apartmandaki patlamada yakınlarını kaybetmese de olaydan en çok etkilenen karakterlerden biri olan Yoon Jae-In, belirsiz bir sebep yüzünden sürekli okul değiştiriyor. Sonunda Lee An'ın okuluna geçiş yapan Yoon Jae-In başta onunla bazı sürtüşmeler ve yanlış anlaşılmalar yaşasa da Lee An'a yeteneklerini geliştirmesi konusunda yardımcı olmaya başlıyor. Zengin bir aileye sahip, güzel ve cesur biri olan Yoon Jae-In aslında hayatla mücadele içinde bir karakter.