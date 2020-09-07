Biraz fantastik biraz polisiye: He Is Psychometric konusu

He Is Psychometric dizisi 2019 yılının en sevilen Güney Kore dizilerinden biriydi ve hala popülaritesini koruyor. Fantastik Kore dizileri arasında kendine yer bulan yapım geçtiğimiz yıl mart ayında başladı ve toplamda 16 bölüm sürdü. Dizinin tüm bölümlerini Netflix Türkiye üzerinden izlemek mümkün. Kim Byung-Soo'nun yönetmenliğini, Yang Jin Ah'ın senaristliğini yaptığı dizi tvN kanalında yayınlandı. He Is Psychometric konusu temel olarak polisiye bir öyküyü anlatsa da komedi, gençlik ve romantizm gibi pek çok farklı türlerden parçaları da hikaye anlatımını güçlendirmek için kullanıyor. Bu sayede izleyicileri kendisine bağlayan dizi, izleyicileri hem bilim kurgu hem de parapsikoloji (doğaüstü olayları inceler, telepati, geleceği görebilme vb.) gibi metafiziğe kayan alanları bir araya getirerek öyküsünü bir bulmaca misali çözmeye davet ediyor. Sizin için son zamanların en ilginç ve en sevilen Kore dizilerinden He Is Psychometric hakkındaki detayları bir araya getirdik. He Is Psychometric Dizisi Konusu He Is Psychometric konusu yaşadığı travmatik bir olayın sonrasında dokunduğu insanların geçmişini görebilme yeteneği kazanan Lee An'ın bu yeteneğini geçmişin gizemlerini araştırmak için kullanmayı seçmesini anlatıyor. Ana karakterimizin ailesi ile yaşadığı Yeong Seong apartmanında meydana gelen patlamanın ardından onlarca insan hayatını kaybediyor ve bir o kadar insan da yaralanıyor.

Olay sonrasında yapılan araştırmada patlama gerçekleşmeden önce apartmanda dört kadının bıçaklandığı ve öldüğü anlaşılıyor. Cinayetler üstünkörü bir biçimde araştırıldıktan sonra bir adam suçlu bulunuyor ve cinayetten tutuklanıyor. Dizi ise bu olayların üstünden 11 sene geçtikten sonra yaşananları anlatıyor. Patlama yüzünden yakınlarını kaybedenlerden biri olan lise öğrencisi Lee An, patlama sırasında başından yaralanıyor. Ancak onu öldürmeyen olay gerçekten de güçlendiriyor, psikometri yeteneği kazanıyor. Yani, artık dokunduğu insanların ve nesnelerin anılarını görebilir duruma geliyor. Lee An, tam olarak nasıl kullanacağını öğrenmeye çalıştığı psikometri yeteneğini geçmişteki gizemli olayları çözmek için kullanmak istiyor. Gitgide bu konuda ustalaşan Lee An'ı yangından kurtaran Kang Sung-Mo ise artık başarılı bir savcı ve dedektif olan Eun Ji-soo ile birlikte gizemli davaları çözmeye çalışıyor. Bu olaylar yaşanırken patlama ile bir bağlantısı olan ve travmatik bir geçmişe sahip Yoon Jae-In, Lee An'ın gittiği okula geçiş yapınca bu dörtlü zor davaları hep birlikte çözmek için kolları sıvıyor.

He Is Psychometric Dizisi Karakterleri/Oyuncuları He Is Psychometric karakterlerinin yaşanan doğaüstü olayların aksine, günlük hayatta görebileceğimiz nitelikte insanlar olması izleyicileri diziye çeken önemli bir faktör. Öykünün izleyicide oluşturduğu samimi etkideki bir diğer marifet de rollerini başarıyla canlandıran oyunculara ait. Sizin için He Is Psychometric oyuncuları ve karakterleri hakkında bir liste hazırladık. Lee An (Park Jin-young) Lee An diziye adını veren psikometrik karakter. Psikometri yeteneği sayesinde dokunduğu insanların geçmişini görebilen ve en derin sırları bile öğrenen Lee An, bu yeteneğini patlama sırasında başına aldığı bir darbe sonucu kazanıyor. Bu yeteneği ile kötü insanları gün yüzüne çıkarmayı ve olayları aydınlatmayı amaçlıyor. Ancak henüz oldukça acemi olduğu için bu konuda denemeler yapmasını izliyoruz. He Is Psychometric Park jin-Young ismini oyuncu olarak da görmemizi sağladı. GOT7 grubundan Park jin-Young, Lee An karakterinin acemi hallerini başarıyla canlandırıyor ve karakteri sevdiriyor. Yoon Jae-In (Shin Ye-eun) Apartmandaki patlamada yakınlarını kaybetmese de olaydan en çok etkilenen karakterlerden biri olan Yoon Jae-In, belirsiz bir sebep yüzünden sürekli okul değiştiriyor. Sonunda Lee An'ın okuluna geçiş yapan Yoon Jae-In başta onunla bazı sürtüşmeler ve yanlış anlaşılmalar yaşasa da Lee An'a yeteneklerini geliştirmesi konusunda yardımcı olmaya başlıyor. Zengin bir aileye sahip, güzel ve cesur biri olan Yoon Jae-In aslında hayatla mücadele içinde bir karakter.

Yoon Jae-In karakterini daha önce A-Teen dizisinde izlediğimiz Shin Ye-eun canlandırıyor. Kang Sung-Mo (Kwon Kim) Başarılı bir savcı olan Kang Sung-Mo, Lee An'ı patlamadan ve yangından kurtaran kişi. Bu yüzden Lee An'ın abisi gibi olan Kang Sung-Mo üzerinde çalıştığı davalarla ilgili diğerlerinin bilmediği şeyleri biliyor. Çoğunlukla insanlara soğuk davranan Kang Sung-Mo'nun öyküsü dizi ilerledikçe derinleşiyor. Kang Sung-Mo'yu canlandıran başarılı oyuncu Kwon Kim'i daha önce Marry Me Now, Leverage, Criminal Minds gibi dizilerde de izlemiştik. Eun Ji-soo (Kim Da-som) Özel soruşturma biriminde dedektif olan Eun Ji-soo'nun babası bir polis şefi ve yıllar önce apartmandaki patlamayı inceleyen polislerden. Kang Sung-Mo'yu ve Lee An'ı yakından tanıyan Eun Ji-soo, Lee An'ın bir nevi ablası. Dürüst ve çalışkan bir dedektif olan Eun Ji-soo davaları araştırırken Lee An'ın psikometri yeteneğinden de destek alıyor. Eun Ji-soo karakterini Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Kim Da-som canlandırıyor. Müzik grubu Sistar üyelerinden biri olarak tanınan Kim Da-som şu sıralar Was It Love adlı dizide oynuyor.