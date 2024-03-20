Birbirlerinden ayırt etmek imkansız! Yatak odası da dahil her şeyi paylaşıyorlar... "İkiziz ve her şeyi paylaşıyoruz"

Sosyal medya fenomeni ikiz kardeşler April ve Amelia Maddison yatak odaları da dahil olmak üzere hayatlarındaki her şeyi paylaştıklarını söyleyerek gündeme geldi. 20 yaşındaki tek yumurta ikizleri paylaşma eylemini başka bir boyuta taşımaya karar vererek ortak bir sevgili deneyimi yaşamak istediklerini dile getirdi.

İkiz kardeşlerden April, "Birini paylaşma deneyiminin nasıl olacağını her zaman çok merak ediyorduk, bu yüzden bunu hayranlarımız için de çekebileceğimizi düşündük. Bizim için heyecan verici bir deneyim olacak. Hem şaşırtıcı hem de yenilikçi" dedi.







