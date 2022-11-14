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Birbirlerine bağlanarak 45 metrelik rekor sakal zinciri kurdular! Uzunluğunu görenler şaşırıp kaldı

14.11.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Sakal ve Bıyık Şampiyonasında en uzun kesintisiz sakal zinciri rekoru kırıldı. Tam 45 metre uzunluğundaki kesintisiz sakal zinciri için onlarca katılımcı bir araya gelerek sakallarını birbirine toka yardımıyla ekledi. 30 saniye boyunca sakalları birbirine eklenmiş şekilde duran adamlar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Birbirlerine bağlanarak 45 metrelik rekor sakal zinciri kurdular! Uzunluğunu görenler şaşırıp kaldı

Wyoming'deki Ulusal Sakal ve Bıyık Şampiyonasına katılanlar, sakallarını birleştirerek yaklaşık 45 metre uzunluğunda bir rekor zinciri oluşturdu. Rekor denemesine katılmak için katılımcıların en az 20 cm sakla uzunluğuna sahip olması gerekiyordu. Ödüllü katılımcı John Abraham sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Katıldığım için mutluyum ve bir rekoru birlikte kırdık” dedi.

“İNANILMAZ BİR MANZARAYDI”

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Sosyal medyadan büyük ilgi çeken etkinliğin sonrasında rekorun kırıldığı anlara şahitlik ettiğini belirten bir kullanıcı, “Bu inanılmaz bir manzaraydı. Guinness Rekoru’nun kırıldığını görmek beni çok mutlu etti. Bir sürü harika sakal vardı” diye konuştu.

Bir önceki rekor, 2007 yılında Almanya'daki Verband Deutscher Barclubs üyeleri tarafından kırılmıştı. Toplam 20 katılımcı, kesintisiz sakal çizgisi 19 metreden biraz fazla olarak tespit edilmişti.

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