Doğumhanede ailesi yüzünü görünce terk etti! Hikayesi herkesi hüzünlendirdi... “Ailem yüzümü beğenmedikleri için beni hastanede terk etti”

Biyolojik ebeveynleri tarafından yüzündeki farklılık nedeniyle reddedilen Lancater isimli bir adam başkalarına ilham olmak için kendi hikayesini paylaşmaya karar verdi. Jono Lancaster, elmacık kemikleri olmadan ve çenesi gelişmemiş olarak doğmasına neden olan nadir bir durum olan Treacher Collins Sendromu ve işitme cihazına ihtiyaç duymasına neden olan “Bart Simpson kulakları” ile dünyaya geldi.

Hastalıkları yüzünde fiziksel olarak farklılıkların oluşması anlamına geliyordu ve biyolojik ailesi onu doğumdan sonra gördüğünde hastanede bırakarak kaçmaya karar verdi. “Ailem yüzümü beğenmedikleri için beni hastanede terk etti” diyen adam görünüşü nedeniyle zor günler yaşayan kişileri desteklemek için bir hayır kurumu işletiyor.

HASTANE RAPORUNDAKİ İFADELER ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

24 yaşındayken doğum belgesine ulaşan Lancaster, “Her iki ebeveyn de çocuğun görünüşünden dehşete düştü. Her iki ebeveynde bağ hissetmedi ve 26 saat sonra çocuğu bırakarak kaçtı” ifadelerinin kullanıldığını söyledi.

Üniversite dönemine kadar belgelerindeki cümleleri anlamlandıramadığını ifade eden Lancaster, “Açıkçası bu kelimelerin benim için ne ifade ettiğini bilmiyordum. Parçaları birleştirdim ve cevapları oluşturdum. O noktada beni farklı göründüğüm için terk ettiklerini anladım. Bu beni mahvetti” dedi.

HAYATA TUTUNDU

LadBidleTV’e kendi hayatı hikayesini anlatan Lancaster, “Okul dönemlerinde çok zor günler yaşadım. Yaşıtlarımın benimle dalga geçtiğini hatırlıyorum. Bir barda benden hoşlanan güzel bir kızın ilk adımı bütün özgüvenimin yerine gelmesini sağladı ve benlik duygumun oluşmasına yardımcı oldu. Ben de aynı şeyi başkalarına yardım ederek yaşatmak istedim. Yüz farklılıklarıyla doğan çocuklara yardım etmek için bir dernek kurdum” diye konuştu. Lancaster’in derneği tıbbi hizmetleri destekleyerek insanların benzersiz deneyimleri üzerinden birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlıyor.



