Bircan Bali "Düşük, metres" sözlerini Gülşah Saraçoğlu'na mı söyledi? "Ben bahsetmiştim"

Bircan Bali geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Bircan Bali Instagram'ın story kısmından bir arkadaşının kocasıyla ünlü bir kadının yasak aşk yaşadığını söyledi. "Uyuşturucu müptelası, düşük, metres" diyen Bircan Bali, ünlünün ismini vermemişti.

Ancak Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiası gündeme bomba gibi düşünce Bircan Bali açıklama yaptı. Bali açıklamasında "Ben kendi sayfamda bahsetmiştim bu yasak aşk skandalından" dedi. Bali'nin bu sözleri Gülşah Saraçoğlu'na söylediği ortaya çıktı.

"KURBAN GİDECEKSİN"

Deha Bilimlier ise Söylemezsem Olmaz'a bağlanarak "Gökhan Göz ile Gülşah Saraçoğlu’nu ben tanıştırdım" dedi.

Bircan Bali ise bu sözden sonra "İhanetin acısıyla kurban gideceksin. Senin hanımın da Gülşah'ın sürekli gelip seni çekmesinden rahatsız. Bu haberlerin bu şekilde çıkmasını sağlayan taraf senin tarafından değil diğer taraftan çıkıyor bu konu" dedi.



