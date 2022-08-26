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  4. Birce Akalay ile sahneleri çok konuşulmuştu! İbrahim Çelikkol hakkında flaş iddia

Birce Akalay ile sahneleri çok konuşulmuştu! İbrahim Çelikkol hakkında flaş iddia

26.08.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuş Uçuşu dizisindeki performansıyla uzun zamandır gündemde olan İbrahim Çelikkol dizinin 2. sezonu için hazırlıklar yapılırken yeni bir diziyle daha anlaşma yapmak üzere görüşmeler yapıyor. İddiaya göre yakışıklı oyuncu Ay Yapım’ın Aile dizisiyle görüşüyor.

Birce Akalay ile sahneleri çok konuşulmuştu! İbrahim Çelikkol hakkında flaş iddia

Birce Akalay ile Kuş Uçuşu dizisindeki sahneleri çok konuşulan İbrahim Çelikkol hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

İbrahim Çelikkol yeni sezonda eğer anlaşma imzalarsa iki işte birden olacak. Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonunda rol almaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Ay Yapım’ın Aile dizisiyle görüşüyor.

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Şirketin Show TV için hazırladığı dizinin Hakan Bonomo imzalı senaryosu sektörün son günlerde en çok ilgilendiği dizilerin başında geliyor. Ahmet Katıksız’ın yöneteceği dizinin cast çalışmaları devam ediyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ DE LİSTEDE

Dizi için ilk teklif götürülen oyuncuların başında Özge Özpirinçci de vardı. Çelikkol’a dizinin başrol karakter Aslan rolü teklif edildi. Aslan kalabalık bir ailenin oğlu, gece kulübü işletiyor. Son derece bıçkın bir adam… Ailesinin dertleri ve yaptığı işin sorunları derken karanlık ve bir kadar da gizemli bir karakter… Bu zor adamın hayatına psikolog Devin girecek. İşler başka bir boyuta taşınacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bol oyunculu dizide özellikle Aslan’ın annesi Hülya’ya kimin hayat vereceği ise büyük merak konusu…

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