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Birce Akalay isyan etti: İçmeyi bilmeyen edepsiz...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 08:21 | Son Güncelleme

Kadıköy Koşuyolu’nda oturan oyuncu Birce Akalay, "Burası yerleşim yeri. Koşuyolu’nda açılan sekizinci sınıf meyhanelerden ve içmeyi bilmeyen edepsiz müşterilerden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı

Birce Akalay isyan etti: İçmeyi bilmeyen edepsiz...

Oyuncu Birce Akalay, önceki gece oturduğu Koşuyolu'ndaki sokak gürültüsüne isyan etti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; oyuncu, "Burası yerleşim yeri! Valeler ve bilumum sarhoşlar cellat gibi araç sürüyor. Biz yıllardır burada güven ve huzur içinde yaşıyoruz. Ben sitede yaşamıyorum, evimin kapısı sokak. Kapımın önünde asayiş istiyorum" sözleriyle, Kadıköy Belediyesi, Beyaz Masa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.

Birce Akalay'ın, "Burası yerleşim yeri. Koşuyolu’nda açılan sekizinci sınıf meyhanelerden ve içmeyi bilmeyen edepsiz müşterilerden şikayetçiyim" ifadelerini kullandığı iddia edildi.


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Birce Akalay Birce Akalay kadıköy

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