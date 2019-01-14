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Birçoğumuz bunu yapıyoruz! Çocuklarınızın fotoğraflarını paylaşmadan önce iki kez düşünün

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 14.01.2019 16:54 | Son Güncelleme

Araştırmalara göre ortalama bir anne veya baba her yıl çocuğunun yaklaşık 300 fotoğrafını paylaşıyor. Ve bu sayı gitgide artıyor. Çocuklarımızın hayatlarının her değerli anını belgelemek ve paylaşmak, binlerce ebeveyn tarafından izlenen bir eğilimdir, ancak göründüğü kadar zararsız değildir. Çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmanın neden tehlikeli olabileceğini öğrendik ve işte bilmeniz gerekenler.

Birçoğumuz bunu yapıyoruz! Çocuklarınızın fotoğraflarını paylaşmadan önce iki kez düşünün

ÇOCUĞUNUZUN YERİNİ BİLDİRİRSENİZ BU BİLGİLER SUÇLULAR TARAFINDAN KULLANILABİLİR

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Fotoğrafın bilerek çekildiği yeri isimlendirmeseniz bile, çocuğunuzun fotoğraflarında görünebilecek birtakım tanımlayıcı özellikler vardır. Örneğin, arka plandaki evler, dükkan isimleri ya da numaraları ve daha birçok şey çocuğunuzun sık ziyaret ettiği yerler tespit edilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI ÇEVRİMİÇİ DOLANDIRICILIK RİSKİNİ ARTIRIR

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Banka uzmanları, çocukların kişisel verileri içeren resimlerini paylaşmanın gelecekteki finansal güvenliğini tehlikeye atabileceğini söylüyorlar. Ebeveynler onlarca çocukluk resmi gönderirken, istemeden çocuklarının isimlerini ve doğum tarihlerini, ev adreslerini, doğum yerlerini, evcil hayvanların isimlerini, çocuklarının desteklediği spor takımlarını vb. şeyleri paylaşabiliyorlar. Tüm bu veriler daha sonra suçlular tarafından sahte krediler, kredi kartı işlemleri veya çevrimiçi alışveriş dolandırıcılığı için kullanılabilir. Güvenlik uzmanları, ebeveynleri çevrimiçi gizlilik ayarlarını kontrol etmeye ve daha dikkatli olmaya özen göstermelerini istiyor.

ÇOCUKLARINIZIN FOTOĞRAFLARI TEHLİKELİ İNSANLARI ETKİLEYEBİLİR

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Sosyal medyada paylaştığınız resimlerle ilgili en kötü şeylerden biri de kolayca çalınabilmesi. Çocukların bir zamanlar ebeveynlerinin hesaplarına gönderilen resimlerini yasa dışı olarak kullanan, rahatsız edici içerikli birçok web sitesi var. Ayrıca, çocukların fotoğraflarını çalan ve kendi çocuklarının resimleri olarak gönderen dürüst olmayan sosyal medya kullanıcıları var.

PAYLAŞTIĞINIZ BİLGİLER ÇOCUĞUNUZ YETİŞKİN OLDUĞUNDA ONLARI ETKİLEYEBİLİR

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Bazı ebeveynler asla düşünmez, ancak bugün gönderdikleri fotoğraflar ve mesajlar gelecekte çocuklarını tehlikeye atabilir. Büyüdüğünde, çocuğunuz büyük bir uluslararası şirkette çalışmak, bir kamu ofisinde çalışmak veya başka bir işte bulunmak isteyebilir ve kariyerlerinin tartışmalı çocukluk fotoğraflarıyla asla riske atılmasını istemeyebilirler. Silinen resimlerin bile bazı algoritmaların yardımıyla açığa çıkarılabileceğini unutmayın. Bunu göz önünde bulundurarak, çocuklarınızla ilgili paylaşımlarınıza dikkat edin.

ÇOCUĞUNUZU İÇEREN SOSYAL MEDYA YAYINLARI ZORBALIĞA NEDEN OLABİLİR

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Hayatınızın bir parçasını çocuğunuzu sosyal medyada paylaşınca, artık kontrol sizde değildir. Sizin kontrol edemediğiniz şey, diğer insanların çocuklarınızla ilgili yayınlara verdikleri tepkidir. Örneğin, zararsız bir aile şakası, internetten gerçek hayata kolayca gidebilecek bir hakarete veya zorbalığa dönüşebilir.

Anneniz ya da babanızın ergenlik ya da çocukluk fotoğraflarınızı başkalarıyla paylaştığını düşünün. Ve ne tepki vereceğinizi kendinize sorun. Fransız hukukçular, ebeveynlere çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmama uyarısında bulundu. Zira hukukçulara göre çocuklar büyüdüklerinde ailelerine 'özel hayatın gizliliğini ihlal' davası açabilir. Fransa'daki yasalara göre ebeveynler, çocuklarının rızaları olmadan fotoğraflarını paylaşıp 'gizlilik hakkını ihlal etmekten' suçlu bulunmaları durumunda, bir yıl hapis cezasına ve 45 bin euroya para cezasına çarptırılabilir. The Daily Telegraph gazetesinde yer alan haberde, çocukların ayrıca ailelerini 'güvenliklerini tehlike atmakla' da suçlayabileceği belirtiliyor.

2016 yılında 11 yaşından beri fotoğrafları çekilen Avustralyalı genç kız ailesine dava açtı. Ancak babası fotoğrafları yayınlama hakkına sahip olduğu gerekçesiyle fotoğrafları kaldırmıyor. Ebeveynlerinin paylaştıkları fotoğraflar arasında, bebekken lazımlıkta ve bezi değiştirilirken çekilmiş fotoğrafları bulunduğunu söyleyip “Ne utanma, ne de sınır biliyorlar” diyen genç kız “Tuvalette otururken, karyolamda çıplak uzanırken çekilen fotoğraflarımı (Facebook’taki 700 arkadaşlarıyla) paylaşarak kamusallaştırdırlar” diyor. Ebevynlerine fotoğrafları kaldırmalarını defalarca söylemesine rağmen istediğine ulaşamayınca dava açan 18 yaşındaki kadın, “Artık ebevynlerim tarafından ciddiye alınmamaktan sıkıldım” şeklinde de konuşıyor.

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Çocuğunuzun mucizevi anlarını dünyayla paylaşırken çocuklarınızın mahremiyetini ihlal etmediğinizden emin olun.

Çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşma konusunda ne düşünüyorsunuz? Riskli olabileceğini biliyor muydunuz? Yorum yapabilirsiniz.


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