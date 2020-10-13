KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Birçok kadın önemsemiyor ama meme akıntısı kansere işaret ediyor olabilir

Birçok kadın önemsemiyor ama meme akıntısı kansere işaret ediyor olabilir

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların büyük kısmında hayatlarının belirli dönemlerinde meme başı akıntısı görülmektedir. Ancak pek çok kadın bunu önemsememektedir. Oysa meme başı akıntıları doğal bir süreçten kaynaklanabildiği gibi bazı sorunların da belirtisi olabilmektedir.

Birçok kadın önemsemiyor ama meme akıntısı kansere işaret ediyor olabilir

Memede ağrı ve şişlikten sonra kadınları en fazla endişelendiren durumlardan biri olan meme başı akıntısı yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu problemin kaynağının tespit edilip vakit kaybetmeden müdahale edilmesi hayati önem taşıyabiliyor. Erken evre meme kanserlerinin habercisi olabilen meme başı akıntısında duktoskopi uygulaması hızlı teşhis ve tedavi imkanı sağlıyor. Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Meme Sağlığı Merkezi’nden Doç. Dr. Fatih Levent Balcı “15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü” nedeniyle meme akıntısı sebepleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Akıntının iki memeden, çok kanaldan gelmesi, yağlı ve süte benziyor olması meme kanseri dışında hormonal veya psikosomatik nedenlere işaret edebilmektedir. Ancak tek memeden kanlı ya da açık renkte bir akıntı varsa bu altta yatan muhtemel erken evre meme kanserini belirtisi olabilmektedir.

MEME BAŞI AKINTISI SEBEPLERİ ARAŞTIRILMALI

Hormonal ya da psikosomatik nedenlere bağlı meme başı akıntıları genelde iki memeden gelmektedir ve iki tarafta da sütsü renkte olmaktadır. Kişi lohusa değilse ve bu renkte bir akıntı geliyorsa bunun hormonal veya diğer olası nedenleri mutlaka araştırılmalıdır. Bu tarz akıntılarda meme kanseri olasılığı yüzde 5-10 arasındadır. Ancak bu tür milimetrik kanserlerin tanısı oldukça zordur. Hatta bu “mini kanserler” ultrason, mamografi ve ya MR’da görünemeyebilir. İşte bu noktada akıntının olduğu süt kanalından girilerek görüntüleme yapılan “duktoskopi” hayat kurtarıcı olabilmektedir.

HER AKINTI KANSER ŞÜPHESİYLE DEĞERLENDİRİLMELİ

Genel anlamda bakıldığında meme başı akıntıları, patolojik ve patolojik olmayan şeklinde ikiye ayrılabilir. Patolojik olmayanlarda iki taraftan da sütsü bir akıntı gelir. Patolojik olanlarda ise tek memeden ve tek kanaldan akıntı gelmektedir. Genellikle kanlı ya da açık renkte tek memeden gelen akıntı kanserlerde, sarı ve yeşil renkli akıntı ise fibrokistik değişiklik veya meme apsesi durumlarında görülmektedir. Ancak akıntının renginin sarı ya da yeşil olması kişinin kanser olmadığı anlamına gelmez. Her ne olursa olsun meme başı akıntısının nedenleri araştırılıp buna göre bir tedavi planı belirlenmelidir.

DUSTOSKOPİYLE TEDAVİ DE MÜMKÜN

Meme başı akıntısı sebebini araştırmak için çeşitli tetkikler kullanılmaktadır. Bunlar klasik olarak Ultrason, mamografi ve MR’dır. Ancak meme başı akıntısına yol açan kanserler çok nadir olarak bu klasik yöntemlerle yakalanabilir. Çünkü bu lezyonlar yaklaşık 1mm’dir ve klasik yöntemlerle görünmesi çok zordur. Özellikle meme duktoskopisi sayesinde patolojik meme başı akıntısı olan pek çok hastada, kanaldan köken alan meme kanserinin erken dönemde saptanması mümkündür. Akıntının geldiği yerden 1 mm çapında bir kanül aracılığı ile meme başı genişletilerek meme içine girilir ve lezyonun nerede olduğu saptanır. Bazen bu akıntıya papillom ismi verilen siğil benzeri lezyonlar da neden olur. Bu yöntem sayesinde meme kanalı içinde yıkama, duktal lavaj yapılması, biyopsi alınması ve bazı tedavi edici işlemler de mümkün olabilir.

Lokal anesteziyle siğil benzeri (papillom) lezyonlardan kurtulabilirsiniz. Duktoskopi lokal anestezi altında ve kolayca uygulanabilir. Duktoskopi benign (iyi huylu) nedenlere bağlı patolojik meme başı akıntısı olan hastalarda endoskopik mikro-basket yardımıyla ameliyat olmadan tedavi imkanı sağlar. Böylece hasta ameliyat yerine duktoskopi sayesinde kısa sürede lezyonlu bölgeden kurtulmuş olur.

DUSTOSKOPİ İLE ERKEN EVRE MEME KANSERİ TEDAVİSİ

Patolojik meme başı akıntısı olan hastalarda altta yatan neden %5-10 oranında kanser olabilir. Bu nedenle duktoskopi sırasında kanser şüpheli olanlar veya süt kanalına yapışık lezyonlar genel anestezi altında duktoskopi yardımlı kısa süren bir ameliyatla çıkarılır. Bu kanserler genel İN SİTU kanserlerdir ve bunlar kanserin en erken evresidir. Bu nedenle hasta kemoterapi veya ışın tedavisi görmeden bile kanserden kurtulabilir.

MEME BAŞI AKINTISI HORMONAL NEDENLERE DE BAĞLI OLABİLİR

Bazı meme başı akıntıları da hormonal veya psikosomatik sebeplerden meydana gelmektedir. Lohusalık süreci dışında gelen her türlü sütsü renkte akıntıya galaktore adı verilmektedir. Psikolojik etkenler, fizyolojik sorunlar ya da beyindeki hipofiz bezinden kaynaklanan problemler nedeniyle de galaktore oluşabilmektedir. Bu noktada da sorun hormonal nedenlere bağlı ise çeşitli ilaçlarla; psikolojik etkenlere bağlıysa buna uygun medikal tedaviyle meme başı akıntısı kontrol altına alınabilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
En sık kadınlarda gözüküyor! 50 yaşından sonra dikkat...En sık kadınlarda gözüküyor! 50 yaşından sonra dikkat...
22 Eylül 2020 Salı günlük burç yorumları!22 Eylül 2020 Salı günlük burç yorumları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Ünlü çiftten müjdeli haber! Sosyal medyadan duyurdular
Ünlü çiftten müjdeli haber! Sosyal medyadan duyurdular
Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk paylaşım
Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk paylaşım
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Şişme monta zarar vermeden yıkamanın püf noktaları! Tenis topunu...
Şişme monta zarar vermeden yıkamanın püf noktaları! Tenis topunu...
5 adımdan geçiyor! Ojenin kalıcı olmasını sağlamak için...
5 adımdan geçiyor! Ojenin kalıcı olmasını sağlamak için...
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sorun geçene kadar çıplak uyuyun!
Sorun geçene kadar çıplak uyuyun!
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Vajina da depresyona girer!
Vajina da depresyona girer!
Birçok kadının kabusu ama kimse dile getiremiyor!
Birçok kadının kabusu ama kimse dile getiremiyor!
Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...
Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En sık kadınlarda gözüküyor! 50 yaşından sonra dikkat...
En sık kadınlarda gözüküyor! 50 yaşından sonra dikkat...
En sık belirtisi kitleler! 627 bin kişi bu yüzden hayatını kaybetti
627 bin kişi bu yüzden hayatını kaybetti!
Bunlara dikkat! Her kadında farklı nedenlerden kaynaklanıyor
Her kadında farklı nedenlerden kaynaklanıyor
Utanıp sıkılmayın! Zamanında müdahale edilmezse...
Utanıp sıkılmayın! Zamanında müdahale edilmezse...
Düşük sperm sayısına dikkat! Bu soruna sahip olmak...
Düşük sperm sayısına dikkat! Bu soruna sahip olmak...
Anne karnındaki bebeklerde kalp taramasının önemi nedir?
Anne karnındaki bebeklerde kalp taramasının önemi nedir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.