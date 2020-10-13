Birçok kadın önemsemiyor ama meme akıntısı kansere işaret ediyor olabilir

Memede ağrı ve şişlikten sonra kadınları en fazla endişelendiren durumlardan biri olan meme başı akıntısı yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu problemin kaynağının tespit edilip vakit kaybetmeden müdahale edilmesi hayati önem taşıyabiliyor. Erken evre meme kanserlerinin habercisi olabilen meme başı akıntısında duktoskopi uygulaması hızlı teşhis ve tedavi imkanı sağlıyor. Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Meme Sağlığı Merkezi’nden Doç. Dr. Fatih Levent Balcı “15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü” nedeniyle meme akıntısı sebepleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Akıntının iki memeden, çok kanaldan gelmesi, yağlı ve süte benziyor olması meme kanseri dışında hormonal veya psikosomatik nedenlere işaret edebilmektedir. Ancak tek memeden kanlı ya da açık renkte bir akıntı varsa bu altta yatan muhtemel erken evre meme kanserini belirtisi olabilmektedir.

MEME BAŞI AKINTISI SEBEPLERİ ARAŞTIRILMALI

Hormonal ya da psikosomatik nedenlere bağlı meme başı akıntıları genelde iki memeden gelmektedir ve iki tarafta da sütsü renkte olmaktadır. Kişi lohusa değilse ve bu renkte bir akıntı geliyorsa bunun hormonal veya diğer olası nedenleri mutlaka araştırılmalıdır. Bu tarz akıntılarda meme kanseri olasılığı yüzde 5-10 arasındadır. Ancak bu tür milimetrik kanserlerin tanısı oldukça zordur. Hatta bu “mini kanserler” ultrason, mamografi ve ya MR’da görünemeyebilir. İşte bu noktada akıntının olduğu süt kanalından girilerek görüntüleme yapılan “duktoskopi” hayat kurtarıcı olabilmektedir.