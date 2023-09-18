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Birçok ünlü dizide rol almıştı! Sinema oyuncusu, babasının silahıyla hayatına son verdi

18.09.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol alan oyuncu Merve Kayaalp, babasına ait ruhsatlı silah ile intihar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Birçok ünlü dizide rol almıştı! Sinema oyuncusu, babasının silahıyla hayatına son verdi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katı balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.

(DHA)

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