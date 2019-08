Birinci Dünya Savaşı temalı '1917'den ilk fragman yayınlandı

American Beauty, Road to Perdition, Revolutionary Road ve Skyfall’un yönetmeni Sam Mendes’in I. Dünya Savaşı’nda geçen yeni filmi 1917’den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Baştan sona plan sekans olarak çekilen film, iki İngiliz askerinin I. Dünya Savaşı’ndaki bir gününü ve savaş zamanında yaşadıklarını mercek altına alıyor.

Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Sherlock, Doctor Strange, The Imitation Game gibi filmlerle hafızalara kazınan Benedict Cumberbatch; Game of Thrones, Medici ve Bodyguard dizilerinde rol almış Richard Madden; A Single Man, The King’s Speech, Kingsman serisi ve Mamma Mia gibi yapımlarda rol almış usta oyuncu Colin Firth gibi isimlerin yanında Mark Strong, Dean-Charles Chapman ve Andrew Scott gibi isimler yer alıyor.

Önümüzdeki sezonunun heyecanla beklenen filmlerinden olan '1917', 2 genç İngiliz askerine başarılması imkansız bir görev verilmesini konu alıyor. Zamana karşı yarışlarında genç askerler, düşman gölgelerinden geçmeli ve binlerce askere karşı yapılacak olan saldırıyı durdurmak için bir mesajı iletmeliler. Ödül sezonunda sinemalara konuk olacak olan filmin vizyon tarihi, 9 Ocak 2020.