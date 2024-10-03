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Birini öperse ölebilir! Son derece nadir görülen bir hastalık... Öpüşmek için katı kuralları var: "Kesinlikle bir risk"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.10.2024 17:02
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Caroline Cray Quinn isimli bir kadın mast hücre aktivasyon sendromu (MCAS) olarak bilinen nadir bir rahatsızlıktan muzdarip. Bu hastalık nedeniyle Caroline Cray Quinn için masum bir öpücük bile son derece ölümcül olabilir. Bu durumun özel hayatını etkilediğini dile getiren Quinn, "Öpüşmek için katı kurallarım var. Kesinlikle bir risk" ifadelerini kullandı.

Birini öperse ölebilir! Son derece nadir görülen bir hastalık... Öpüşmek için katı kuralları var: "Kesinlikle bir risk"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Caroline Cray Quinn isimli bir kadın mast hücre aktivasyon sendromu (MCAS) olarak bilinen nadir bir rahatsızlıkla mücadele ediyor. Bu, bağışıklık hücrelerinin yanlışlıkla bazı şeyleri ciddi alerjenler olarak tanımlamasına neden olan bir bağışıklık hastalığı. Bu durum son derece nadir görülüyor ve her 150.000 kişiden birini etkiliyor. Caroline içinse bu durum günlük zorluklar anlamına geliyor.

SADECE YULAF VE HİPOALERJENİK MAMAYLA BESLENİYOR

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Quinn sadece yulaf ve hipoalerjenik mamayla beslenmesi nedeniyle günlük hayatında bir hayli zorlanıyor. Çünkü diğer tüm yiyeceklerin solunum güçlüğü, şişlik ve bilinç kaybı gibi yaşamı tehdit eden semptomlara yol açabileceği belirtiliyor.

Hastalığının diğer insanlarla olan ilişkilerini etkilediğini dile getiren Quinn, "Birinin beni öpebilmesi için, öpmemden üç saat önce bir şey yememesi gerekiyor .Ayrıca beni öpmeden 24 saat önce altı ana anafilaktik alerjenimden (fıstık, fındık, susam, hardal, deniz ürünleri veya kivi) hiçbirini yiyemezler. Ve beni öpmeden önce dişlerini fırçalamaları gerekir. Bu kurallarla her şey yolunda gidiyor" dedi.

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