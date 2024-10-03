Birini öperse ölebilir! Son derece nadir görülen bir hastalık... Öpüşmek için katı kuralları var: "Kesinlikle bir risk"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Caroline Cray Quinn isimli bir kadın mast hücre aktivasyon sendromu (MCAS) olarak bilinen nadir bir rahatsızlıkla mücadele ediyor. Bu, bağışıklık hücrelerinin yanlışlıkla bazı şeyleri ciddi alerjenler olarak tanımlamasına neden olan bir bağışıklık hastalığı. Bu durum son derece nadir görülüyor ve her 150.000 kişiden birini etkiliyor. Caroline içinse bu durum günlük zorluklar anlamına geliyor.

SADECE YULAF VE HİPOALERJENİK MAMAYLA BESLENİYOR

Quinn sadece yulaf ve hipoalerjenik mamayla beslenmesi nedeniyle günlük hayatında bir hayli zorlanıyor. Çünkü diğer tüm yiyeceklerin solunum güçlüğü, şişlik ve bilinç kaybı gibi yaşamı tehdit eden semptomlara yol açabileceği belirtiliyor.

Hastalığının diğer insanlarla olan ilişkilerini etkilediğini dile getiren Quinn, "Birinin beni öpebilmesi için, öpmemden üç saat önce bir şey yememesi gerekiyor .Ayrıca beni öpmeden 24 saat önce altı ana anafilaktik alerjenimden (fıstık, fındık, susam, hardal, deniz ürünleri veya kivi) hiçbirini yiyemezler. Ve beni öpmeden önce dişlerini fırçalamaları gerekir. Bu kurallarla her şey yolunda gidiyor" dedi.