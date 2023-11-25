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    4. 15 yaşındaki çocuk biletini gösteremediği için kondüktör tarafından yaka paça dışarı atıldı! Önce koltuktan kaldırdı sonra yerlerde sürükledi

    15 yaşındaki çocuk biletini gösteremediği için kondüktör tarafından yaka paça dışarı atıldı! Önce koltuktan kaldırdı sonra yerlerde sürükledi

    25.11.2023 09:35 | Son Güncelleme:
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    15 yaşındaki Marley, ikiz kız kardeşiyle birlikte okula giderken, zayıf Wi-Fi bağlantısı nedeniyle bilet gösteremediği iddiasıyla kondüktör tarafından trenden atıldı. Koltuktan kaldırılan küçük çocuk yerlerde sürüklenirken ikiz kardeşi de o anları saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.

    MYNET-DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Wigan bölgesinde ikiz kardeşiyle birlikte okula gitmek için trene binen 15 yaşındaki Marley isimli çocuk kabusu yaşadı. Bir personel yanına yaklaşarak biletini göstermesini istediğinde Marley trendeki Wİ-Fi sorunu nedeniyle bir türlü bilet ekranını açamadı. İkiz kız kardeşi Milly tarafından çekilen videoda kondüktörün, telefonunda biletini açmaya çalışırken Marley'i yakasından tutarak trenin dışına atmak için hamle yaptığı görülüyor.

    "KESİNLİKLE ŞOKE EDİCİYDİ"

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    Koltuğundan zorla kaldırılan Marley, "Bana dokunma. Üzerimden çekil" diye bağırırken 15 yaşındaki çocuğun ceketinin kolunun yırtıldığı fark edildi. Kondüktör Marley ile birlikte ikiz kız kardeşi Milly'i de trenin dışına çıkarttı.

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    İkiz kardeşlerin annesi Jennifer Hurrell olay karşısında şaşkına döndüğünü ifade ederek, "Kesinlikle şok ediciydi. Tren istasyonunda mahsur kalmışlardı ve Milly ağlayarak beni aradı ve onları oradan almamı rica etti. Videoyu gösterdiklerinde çok şaşırdım" dedi.

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