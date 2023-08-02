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  4. Birisi 86 yaşında, diğeri 85... Eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti! TV programı detayı dikkat çekti

Birisi 86 yaşında, diğeri 85... Eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti! TV programı detayı dikkat çekti

02.08.2023 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da 85 yaşındaki bir kişi, 86 yaşındaki eşini av tüfeği ile öldürdü. Aynı tüfekle de hayatına son veren yaşlı adam ve eşi olay yerinde yaşamını yitirdi. Öte yandan yaşlı çiftin, 2018 yılında bir televizyon programına konuk olduğu öğrenildi.

Birisi 86 yaşında, diğeri 85... Eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti! TV programı detayı dikkat çekti

Giresun'un Alucra ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Ali Sağlık, 86 yaşındaki eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar etti. Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programın 168'inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi.

İlçenin Hacıhasan köyündeki evlerinde Ali Sağlık, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Sağlık'ı av tüfeğiyle vurdu, ardından aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan köylüler eve geldiklerinde yaşlı çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali ve Fatma Sağlık çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sağlık çiftinin Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kayınpederi ve kayınvalidesi olduğu öğrenilirken, Ali Sağlık'ın bütün mal varlığını yaklaşık bir hafta önce devlete bağışladığı öne sürüldü.

ÇİFT DAHA ÖNCE PROGRAMA KONU OLDU

Ali ve Fatma Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT'de yayınlanan 'Ömür Dediğin' adlı programın 168'inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi. Programda çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübeleri konu ediniliyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Giresun Alucra

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