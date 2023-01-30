"Birkaç ay sonra..." diyerek duyurdu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi Üniversitesi' paylaşımı

CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Boğaziçi Üniversitesi' paylaşımı geldi. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına seslendi.
"Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz" diyen Kılıçaroğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;
"Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de “kayyum” düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!"
Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken paylaşımı şöyle;
"Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de “kayyum” düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!"