"Birkaç ay sonra..." diyerek duyurdu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi Üniversitesi' paylaşımı

CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Boğaziçi Üniversitesi' paylaşımı geldi. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına seslendi.

"BOĞAZİÇİLİLER İLE BİRLİKTE TAHLİYE EDECEĞİZ"

"Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz" diyen Kılıçaroğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

KILIÇDAROĞLU: "ÖYLE EVİNE FALAN DA GİTMEYECEK, SUÇLARI İLE YÜZLEŞECEK"

"Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de “kayyum” düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!"

Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken paylaşımı şöyle;

"Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de “kayyum” düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!"



