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"Birkaç ay sonra..." diyerek duyurdu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi Üniversitesi' paylaşımı

30.01.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Birkaç ay sonra..." diyerek duyurdu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi Üniversitesi' paylaşımı

CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Boğaziçi Üniversitesi' paylaşımı geldi. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına seslendi.

"BOĞAZİÇİLİLER İLE BİRLİKTE TAHLİYE EDECEĞİZ"

"Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz" diyen Kılıçaroğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

KILIÇDAROĞLU: "ÖYLE EVİNE FALAN DA GİTMEYECEK, SUÇLARI İLE YÜZLEŞECEK"

"Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de “kayyum” düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!"

Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken paylaşımı şöyle;

"Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de “kayyum” düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!"

kk

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Anahtar Kelimeler:
Rektör Boğaziçi Üniversitesi Kemal Kılıçdaroğlu CHP kayyum

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