Biten pilleri atmayın! Bitkilere yarayabilir

Geri dönüşüm firmaları biten pillerin çöpe gitmemesi için yeni yöntem arayışında. Avustralya'da bir firma, atık pillerden mahsuller için kullanılabilen gübre üretmeyi başaran girişimcilerden biri.

Avrupa'da pil satan mağazalar piller için geri dönüşüm kutusu da bulundurmakla yükümlü. Müşteriler de kullandıkları pilleri bu kutulara atmaya teşvik ediliyor. Bu sayede tüketilen pillerin çoğu diğer atıklara karışmadan geri dönüşüm merkezlerine ulaşabiliyor.

Ancak Avustralya'da durum farklı. Çünkü alkali pillerin yüzde 97'si Avustralya'da geri dönüştürülemiyor. Bu nedenle biten piller geri dönüşüm kutularına değil, katı atıkların arasına karışıyor. Ancak bu sırada pillerin içindeki zehirli kimyasallar toprağa karışarak kirliliğe neden oluyor.

Piller geri dönüşüm merkezlerinde çok yüksek ısı ile eritiliyor. Bu sayede metallerin yeniden kullanımı mümkün olabiliyor. Ancak bu şekilde yapılan geri dönüşüm işleminde pil içinde yeniden kullanılabilecek başka bazı unsurlar da eriyip yok oluyor. Bu nedenle özellikle madenlerden çıkarılan maddelerin bir kısmı yeniden kullanılamadan yok oluyor.