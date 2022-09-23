HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Biyometrik fotoğrafta kulak görünmeli mi?

Biyometrik fotoğrafta kulak görünmeli mi?

23.09.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biyometrik fotoğraflar yeni nüfus cüzdanı, pasaport ve ehliyetler için gerekli olan belgelerde kullanılır. Bu tarz belgeleri almak için biyometrik fotoğraf kullanmak mecbur hâle getirildi. Biyometrik fotoğraflar, vesikalık fotoğraflara göre farklılık gösterir. Bu yüzden belirli standartların sağlanması gereken biyometrik fotoğrafta kulak görünmeli mi?

Biyometrik fotoğrafta kulak görünmeli mi?

Biyometrik fotoğraflar yüksek kaliteli fotoğraflardır. Biyometrik fotoğraflarda arka fonun beyaz olmalıdır. Belirli ölçülerde ve yüz hatlarının açıkça görünür hâlde olması gerekir. Her ülkenin uyguladığı ve kabul ettiği biyometrik fotoğraf standartları mevcuttur. Örneğin bazı ülkelerde biyometrik fotoğrafın boyutlarında değişiklik görülebilir. Fakat belirli farklılıklar haricinde istenilen fotoğraf benzerlik gösterir.

Biyometrik fotoğraf nedir, nasıl olmalı? Biyometrik fotoğraf kuralları nelerdir?Biyometrik fotoğraf nedir, nasıl olmalı? Biyometrik fotoğraf kuralları nelerdir?

Biyometrik fotoğraf nedir?

Biyometrik fotoğraflar, normal vesikalık fotoğraflardan farklıdır. ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) tarafından standartları belirlenen, yüksek kaliteli ve belirli ölçülere sahip olan fotoğraflardır. Ayrıca biyometrik fotoğraflar kişinin yüz biyometresini tespit eden, makinelerde okunabilen kimlik kartlarında kullanılmaktadır.

Ülkemizde pek çok resmî belgede biyometrik fotoğraf istenmekte. Sürücü belgesi, ehliyet, pasaport gibi resmî belgelerde artık vesikalık yerine biyometrik fotoğraf talep ediliyor. Belgeden belgeye ve kurumdan kuruma göre biyometrik fotoğraf sayısı değişkenlik gösterir. Hemen her fotoğrafçıda biyometrik fotoğraf çektirmek mümkün.

Biyometrik fotoğrafta gözlük olur mu?Biyometrik fotoğrafta gözlük olur mu?

Biyometrik fotoğrafta kulak görünmeli mi?

Biyometrik fotoğrafların belirli özellikleri karşılaması gerekir. Biyometrik fotoğraf çekilirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Özellikle biyometrik fotoğraflarda yüzün tüm hatları görünmelidir. Yüz, fotoğrafta tamamen ortalanmalı ve tüm hatlarının belirgin bir şekilde görülüyor olması gerekir. Bu nedenle kadın ve erkekler için farklı kurallar bulunur. Peki, fotoğrafta kulak görünmeli midir?

Biyometrik fotoğraflarda yüzün tüm hatları görünmesi gerektiği için kulakların da görünmelidir. Biyometrik fotoğraflar kulakların, kepçe kısmından kulak memesi kısmına kadar tamamı fotoğrafta olmalıdır. Bu nedenle küpe, piercing gibi aksesuarların da takılı olmaması gerekir. Başörtülü bir şekilde fotoğraf çekiliyorsa kulak görünme şartı yoktur. Yalnızca yüzün ve çenenin net bir şekilde görülmesi yeterli olacaktır.

Biyometrik fotoğrafta saç nasıl olmalı?Biyometrik fotoğrafta saç nasıl olmalı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polislerin de kafası karışık! Kimliğini görünce hemen bıraktılarPolislerin de kafası karışık! Kimliğini görünce hemen bıraktılar
Dünyanın gözü ondaydı, kimse ne yaptığını anlayamadı!Dünyanın gözü ondaydı, kimse ne yaptığını anlayamadı!
Anahtar Kelimeler:
biyometrik biyometrik fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklileri üzecek promosyon kararı!

Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat!

'Benimle misiniz?' diye sordu! İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt geldi

'Benimle misiniz?' diye sordu! İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt geldi

Af çıkacak mı? Son dönemin gündem maddesiydi! AK Parti'nin önemli ismi 'Net' diyerek Diyarbakır'da duyurdu

Af çıkacak mı? Son dönemin gündem maddesiydi! AK Parti'nin önemli ismi 'Net' diyerek Diyarbakır'da duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun 'destek çağrısı' sonrası Erdoğan'dan ilk yorum

Kılıçdaroğlu'nun 'destek çağrısı' sonrası Erdoğan'dan ilk yorum

Kan donduran vahşette dikkat çeken ifade: Saldırıda bulunacaktı

Kan donduran vahşette dikkat çeken ifade: Saldırıda bulunacaktı

İlginizi Çekebilir

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Çarpıcı anket: Penis boyu kısa olanlar...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.