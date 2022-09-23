Biyometrik fotoğraflar yüksek kaliteli fotoğraflardır. Biyometrik fotoğraflarda arka fonun beyaz olmalıdır. Belirli ölçülerde ve yüz hatlarının açıkça görünür hâlde olması gerekir. Her ülkenin uyguladığı ve kabul ettiği biyometrik fotoğraf standartları mevcuttur. Örneğin bazı ülkelerde biyometrik fotoğrafın boyutlarında değişiklik görülebilir. Fakat belirli farklılıklar haricinde istenilen fotoğraf benzerlik gösterir.

Biyometrik fotoğraf nedir?

Biyometrik fotoğraflar, normal vesikalık fotoğraflardan farklıdır. ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) tarafından standartları belirlenen, yüksek kaliteli ve belirli ölçülere sahip olan fotoğraflardır. Ayrıca biyometrik fotoğraflar kişinin yüz biyometresini tespit eden, makinelerde okunabilen kimlik kartlarında kullanılmaktadır.

Ülkemizde pek çok resmî belgede biyometrik fotoğraf istenmekte. Sürücü belgesi, ehliyet, pasaport gibi resmî belgelerde artık vesikalık yerine biyometrik fotoğraf talep ediliyor. Belgeden belgeye ve kurumdan kuruma göre biyometrik fotoğraf sayısı değişkenlik gösterir. Hemen her fotoğrafçıda biyometrik fotoğraf çektirmek mümkün.

Biyometrik fotoğrafta kulak görünmeli mi?

Biyometrik fotoğrafların belirli özellikleri karşılaması gerekir. Biyometrik fotoğraf çekilirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Özellikle biyometrik fotoğraflarda yüzün tüm hatları görünmelidir. Yüz, fotoğrafta tamamen ortalanmalı ve tüm hatlarının belirgin bir şekilde görülüyor olması gerekir. Bu nedenle kadın ve erkekler için farklı kurallar bulunur. Peki, fotoğrafta kulak görünmeli midir?

Biyometrik fotoğraflarda yüzün tüm hatları görünmesi gerektiği için kulakların da görünmelidir. Biyometrik fotoğraflar kulakların, kepçe kısmından kulak memesi kısmına kadar tamamı fotoğrafta olmalıdır. Bu nedenle küpe, piercing gibi aksesuarların da takılı olmaması gerekir. Başörtülü bir şekilde fotoğraf çekiliyorsa kulak görünme şartı yoktur. Yalnızca yüzün ve çenenin net bir şekilde görülmesi yeterli olacaktır.



