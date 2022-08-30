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Biyometrik fotoğrafta saç nasıl olmalı?

28.08.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biyometrik fotoğraflar her türlü resmi belgede kullanılmak üzere belge ya da kimlik talebinde bulunan kişiden istenir. Her fotoğrafçıdan çektirilebilecek olan biyometrik fotoğraflar o kişi için çıkartılacak belge üzerinde kullanılır. Ancak biyometrik olan fotoğraflar eski tip vesikalık fotoğraflardan farklı olarak bazı kurallara sahiptir. Biyometrik fotoğrafta saç nasıl olmalı?

Biyometrik fotoğrafta saç nasıl olmalı?

Sürücü belgesi, pasaport kimlik kartı ve benzeri resmi belgeler ilgili resmi kurumlardan talep edilir. Yapılan başvuru sırasında bazı belgeler kuruma teslim edilmelidir. Bu belgelerin arasında biyometrik fotoğraflar da vardır. Kaç adet fotoğraf isteneceği talep edilen belgeye göre değişiklik gösterebilir.

Kişi her fotoğrafçıdan biyometrik fotoğraf çektirebilir. Ancak biyometrik bir fotoğrafın bazı kuralları vardır. Bu kurallar Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından belirlenmiştir. Işık kullanımı, duruş, boyutlar gibi birçok özellik standarttır. Bu özelliklere uygun olmayan fotoğraflar kurumlarca kabul edilemez.

Biyometrik fotoğraf nedir, nasıl olmalı? Biyometrik fotoğraf kuralları nelerdir?Biyometrik fotoğraf nedir, nasıl olmalı? Biyometrik fotoğraf kuralları nelerdir?

Biyometrik fotoğrafta saç nasıl olmalıdır?

Biyometrik fotoğraflarda yüzdeki her detay belirgin olmalıdır. Saç bandı, fular, şapka ve benzeri hiçbir aksesuar kullanılmamalıdır. Eğer varsa da fotoğrafta görülmeyecek şekilde takılmalıdır.

Biyometrik fotoğraf nerelerde kullanılır? Biyometrik fotoğraf kullanım alanları nelerdir?Biyometrik fotoğraf nerelerde kullanılır? Biyometrik fotoğraf kullanım alanları nelerdir?

Pasaport için kimlik için ya da başka herhangi benzeri bir kimlik ya da belge için biyometrik fotoğraf kullanılır. Vesikalık fotoğrafın biyometrik kurallara göre olmasının nedeni belge ya da kimlik cihaza gösterildiğinde sahibinin yüzünü tanıması gerekliliğidir.

Hem kadınlar hem de erkekler için geçerli olan bazı saç kuralları şu şekildedir:

  • Uzun saçlar arkadan at kuyruğu ya da tokaların görünmeyeceği şekilde örgü modeli ya da bunun gibi yöntemlerle toplanmalıdır.
  • Kısa saçlarda alına düşecek, gölgesi ya da kendisi yüzün hiçbir bölümünü kapatacak şekilde saç görünmemelidir.
  • Saçlar geriye doğru taranarak yüz hatları öne çıkartılabilir.
  • Şapka, saç bandı, gözlük ve benzeri hiçbir aksesuar çerçeve içinde görünmemelidir.
Biyometrik fotoğraf vesikalık yerine geçer mi? Biyometrik fotoğraf ile vesikalık arasındaki fark nedir?Biyometrik fotoğraf vesikalık yerine geçer mi? Biyometrik fotoğraf ile vesikalık arasındaki fark nedir?


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