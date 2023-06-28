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Bizim Ev'in Michelle'iydiler! Mary Kate ve Ashley Olsen son halleriyle ağızları açık bıraktı "Yaşlandığımı hissettim"

28.06.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların efsaneleşmiş dizilerinden Full House (Bizim Ev) dizisinde Michelle karakterini canlandıran Mary Kate ve Ashley Olsen ikiz kardeşler yıllar sonraki görüntüleriyle şaşkına çevirdi. Birer genç kadın olan ikiz kardeşler, Bizim EV dizisinin en sevilen karakterlerinden biriydi. Son hallerini görenler tanıyamadı.

Bizim Ev'in Michelle'iydiler! Mary Kate ve Ashley Olsen son halleriyle ağızları açık bıraktı "Yaşlandığımı hissettim"

Mary Kate ve Ashley Olsen kardeşler, Bizim Ev dizisinde dönüşümlü olarak Michelle'i canlandırıyorlardı. Amerikalı çocuk oyuncuların son hali ise görenleri oldukça şaşırttı.

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Bizim Ev dizisi, 90'lı yıllara damga vuran yapımlardan birisi oldu. Mary-Kate ve Ashley, seçmelere katılan 20 bebek arasında tek ağlamayan ikili oldukları için 'Bizim Ev' dizisinde rol aldılar.

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Bizim Ev dizisiyle ünlenen ikiz kardeşler, o dönem dizi programlarının aşırı yoğun olduğunu söylüyorlar.

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İkisi de TV'de ve filmlerde rol aldılar. Sonra, ünlerini TV programlarıyla, filmlerle, röportajlarla, hatta ve hatta ticari hasılatlarla devam ettirdiler.

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Birlikte program sunan ikili adına daha sonra bir oyun firması, sonrasında ise Ashley'in moda tutkusu nedeniyle bir çizim markası kurdukları biliniyor.

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9 AYLIKKEN ÜNLÜ OLDULAR

Ünlü ikizler, 13 Haziran 1986'da Sherman Oaks, Kaliforniya'da doğdular. Oyunculuk kariyerlerine Full House adlı diziyle başlayan Olsen kardeşler, 6 yaşına kadar ücretle dizide oynadılar.

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Dizi 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında çok popülerdi. İki kardeş de aynı rolü, Michelle Tanner'ı oynadılar.

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Diziyi çekmeye 9 aylıkken başladılar. Bu dizi bitince daha pek çok dizi ve filmde oynayıp kariyerlerini sürdürdüler.

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