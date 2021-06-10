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Blu TV ücretli mi? Çıplak dizisi nasıl izlenir?

10.06.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital dizi ve film platformu olan BluTV’de birçok yerli ve yabancı yapım bulunuyor. Geçtiğimiz sene BluTV’de gösterilemeye başlanan ve ikinci sezon çekimleri devam ederken BluTV tarafından birden yayından kaldırılan Çıplak dizisi için tepkiler sosyal medyada çığ gibi büyüdü. İzleyenlerin BluTV’den neden kaldırıldığını anlamadığı Çıplak dizisi için gelen tepkiler üzerine daha sonra BluTV’den açıklama yapıldı.

Blu TV ücretli mi? Çıplak dizisi nasıl izlenir?

Çevrimiçi platform üzerinden yayınlanan ve birçok kişinin takip ettiği Çıplak dizisi, ikinci sezonu ile geri dönüyor! BluTV’de ikinci sezon çekimleri devam ederken yapımın bile haberi olmadan birden yayından kaldırılan dizi için daha sonra BluTV “çocuk kilidi” ayarı yapıldığını açıkladı. Çıplak dizisinin tekrar BluTV’ye dönmesiyle beraber, dizinin ikinci sezonu da yayına başladı.

ÇIPLAK DİZİSİ NASIL İZLENİR?

Geçtiğimiz Haziran ayında BluTV ekranlarında ilk sezonuyla izleyicilerle buluşan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak dizisinin ikinci sezonu 9 Haziran 21:00’de başladı.

Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol'un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla eskortluk yapan Eylül adındaki genç bir kadının hikayesini konu ediniyor.

ÇIPLAK

Ücretli bir dijital dizi ve film platformu olan BluTV üzerinden yayınlanan Çıplak dizisini izlemek için, BluTV’ye üye olmak gerekiyor.

İnternet televizyonu olarak anılan BluTV’ye üye olduktan sonra diziyi internet üzerinden izleyebilirsiniz.

BLU TV ÜCRETLİ Mİ?

İnternet televizyonu olarak anılan dijital dizi ve film platformu BluTV, kullanıcılarına ücretli bir hizmet sunuyor.

blu tv

İçerisinde binlerce film, dizi ve belgesellerin bulunduğu platformun aylık üyelik ücreti şu an için 9.90 TL.


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