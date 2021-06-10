Blu TV ücretli mi? Çıplak dizisi nasıl izlenir?

Çevrimiçi platform üzerinden yayınlanan ve birçok kişinin takip ettiği Çıplak dizisi, ikinci sezonu ile geri dönüyor! BluTV’de ikinci sezon çekimleri devam ederken yapımın bile haberi olmadan birden yayından kaldırılan dizi için daha sonra BluTV “çocuk kilidi” ayarı yapıldığını açıkladı. Çıplak dizisinin tekrar BluTV’ye dönmesiyle beraber, dizinin ikinci sezonu da yayına başladı.

ÇIPLAK DİZİSİ NASIL İZLENİR?

Geçtiğimiz Haziran ayında BluTV ekranlarında ilk sezonuyla izleyicilerle buluşan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak dizisinin ikinci sezonu 9 Haziran 21:00’de başladı.

Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol'un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla eskortluk yapan Eylül adındaki genç bir kadının hikayesini konu ediniyor.

Ücretli bir dijital dizi ve film platformu olan BluTV üzerinden yayınlanan Çıplak dizisini izlemek için, BluTV’ye üye olmak gerekiyor.

İnternet televizyonu olarak anılan BluTV’ye üye olduktan sonra diziyi internet üzerinden izleyebilirsiniz.