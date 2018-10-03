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BM'den çok önemli ABD kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

BM’ye bağlı uluslararası mahkeme, ABD’nin İran’a gönderilecek ‘insani mal’ ve sivil havacılığa yönelik yaptırımlarını durdurması yönünde karar verdi.

BM'den çok önemli ABD kararı

Uluslararası Adalet Divanı, ABD'nin İran'a yaptırım uygularken bu ülkeye insani yardım erişimini ve sivil havacılığın güvenliğini tehlikeye atmaması gerektiğine hükmetti.

Birleşmiş Milletler'in en yüksek yargı organı olan mahkemenin bu kararı Tahran için bir zafer niteliğinde.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında tekrar devreye aldığı yaptırımların iki ülke arasında 1955 yılında yapılan bir dostluk anlaşmasına aykırı olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler ABD İRAN yaptırım

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ŞAKA GİBİ,SONUNDA CONİLERE DUR DİYEBİLECEK BİR MERCİ ÇIKTI ORTAYA!!! TEBRİKLERRR!
Vurdu ve goll oldu. abd köpeği kendini bi bok zannediyo.
TRUMP GİTMEDEN DÜNYAYA RAHAT YOK..MAKAMINI BU KADAR KÖTÜ KULLANAN BİR LİDER BIRAKIN ABD Yİ HİÇBİR ÜLKEYE NASİP OLMAMIŞTIR..
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