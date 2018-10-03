BM'den çok önemli ABD kararı

Uluslararası Adalet Divanı, ABD'nin İran'a yaptırım uygularken bu ülkeye insani yardım erişimini ve sivil havacılığın güvenliğini tehlikeye atmaması gerektiğine hükmetti.

Birleşmiş Milletler'in en yüksek yargı organı olan mahkemenin bu kararı Tahran için bir zafer niteliğinde.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında tekrar devreye aldığı yaptırımların iki ülke arasında 1955 yılında yapılan bir dostluk anlaşmasına aykırı olduğunu savunuyor.

