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BM uyardı! "Avrupa ve dünya için felaket olur..."

13.01.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna konusunda ABD ve Rusya arasında çıkacak gerilimle alakalı tüm dünyayı uyardı. Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD-Rusya gerilimi kaynaklı herhangi bir çatışmanın "Avrupa ve dünya için felaket doğuracağı" uyarısında bulundu.

BM uyardı! "Avrupa ve dünya için felaket olur..."

Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya ile ABD ve NATO arasındaki görüşmeleri değerlendirdi.

"AVRUPA VE DÜNYA İÇİN FELAKET OLUR"

Mevcut gerilimden herkesin endişe duyduğunu belirten Guterres, "Avrupa ve dünya için felaket doğuracak bir çatışmanın önlenmesi ve tansiyonun düşmesi için kurulan diyalog son derece önemli." dedi.

Son Dakika: Biden ile Putin arasında kritik Ukrayna görüşmesi! Dikkat çeken detay: Son bir ay içinde...Son Dakika: Biden ile Putin arasında kritik Ukrayna görüşmesi! Dikkat çeken detay: Son bir ay içinde...

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri yığınağını artırması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişelerini ve Batı ile Moskova arasındaki gerginliği artırdı.

Tansiyonu düşürme çağrıları ve bu yönde temaslar sürerken Rusya, ABD ve NATO arasında görüşmeler devam ediyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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