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Son Dakika: Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi başladı! Dikkat çeken detay: Son bir ay içinde...

31.12.2021 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında başta Ukrayna olmak üzere son dönemde gerginliğe sebep olan konuların ele alınacağı telefon görüşmesi Türkiye saati ile 23.35'te başladı. İki liderin Ukrayna konusunda son bir ay içinde ikinci kez görüşmesi dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi başladı! Dikkat çeken detay: Son bir ay içinde...

Son dakika haberi: Basına kapalı olarak gerçekleştirilen Joe Biden ve Vladimir Putin arasındaki Ukrayna konulu telefon görüşmesi, Beyaz Saray muhabirlerinin aktardığı basın notuna göre ABD yerel saatiyle 15:35'te (TSİ 23:35) başladı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Noel tatili dolayısıyla memleketi Wilmington'da tatilde olan Biden'ın söz konusu görüşmeye evinden katıldığı kaydedilirken, iki liderin Ukrayna konusunda son bir ay içinde ikinci kez görüşmesi dikkati çekti.

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UKRAYNA KONUSUNDA GERİLİMİ DÜŞÜRME İSTEĞİ

Daha önce yapılan açıklamalara göre, Biden ile Putin arasındaki kritik görüşmede, başta son dönemde artan Ukrayna gerginliği olmak üzere iki ülke ilişkilerini ilgilendiren konu başlıklarının kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor. ABD medyasına yansıyan haberlerde, Biden'ın Putin'den "Ukrayna konusunda gerilimi düşürmesini" isteyeceği ifade edildi.

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DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER 10 OCAK'TA

Biden ile Putin arasında bugün yapılan görüşmenin 10 Ocak'taki diplomatik görüşmelere zemin teşkil etmesi bekleniyor.

Beyaz Saray, 28 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağını bildirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğini duyurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Joe Biden
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