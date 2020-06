Böbrek taşı düşürdüğünü zannederken doğum yaptı! Hamile olduğunu bilmiyordu...

Şaşırtıcı özelliklere sahip olan kadın bedeni, gizemli bir ülkeye benzer. Her şeyin normal akışında devam etmesi beklenirken her an bir sürprizle karşılaşılabilirsiniz. İşte, kimsenin alışık olmadığı bir olayı bale eğitmeni olan Lizzie Quah yaşadı.

Quah, 3 yıl önce büyük bir sancıyla hastaneye gittiğinde böbreğinde taş olduğunu öğrenmişti. Bu durumun tekrarlandığını düşünen bale eğitmeni, yaşadığı acı dolu deneyimde sırtını ve karnını birileri çekiyor gibi hissettiğini, yine öyle bir halde olduğunu söyledi. Doktorlarla görüşene kadar hamile olabileceğini aklından bile geçirmeyen Quah, mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtileri hiç görmediğini açıkladı.

Lizzie, son altı ayda spor salonuna gitmeyi bıraktığı için kilo aldığını zannetti. Egzersiz yaparak fit bir görünüme kavuşacağını düşünen Quah'ın işlerinin yoğunluğu bunu yapmasına engel oldu. Sıkı bir tempoda çalışmaya devam eden bale eğitmeni, kendini sürekli yorgun hissediyor ve eve gidip uyumak istiyordu.

Hamile olduğunu anlamayan Lizzie, yaptığı ufak bir araştırmanın ardından plasenta previa durumunu yaşadığını ve kanama sebebinin bu olduğunu öğrendi. Lizzie Quah, rahim ağzını kaplayan plasentadan dolayı bebeğin tekme ve hareketlerini hissetmediğini söyledi. Ayrıca hamilelik döneminde kan basıncı bozukluğu olan preeklampsi teşhisi konan annenin doğumu plasenta previa nedeniyle de riskli bir haldeydi.