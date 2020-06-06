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Böbrek taşı düşürdüğünü zannederken doğum yaptı! Hamile olduğunu bilmiyordu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Amerika'nın Illinois eyaletinde yaşayan Lizzie Quah, artan sancılarının böbrek taşından dolayı olabileceğini düşündü. Acil servise giden Quah, hamile olduğunu öğrendi ve hemen kadın doğum servisine alındı. Quah, TikTok'ta paylaştığı bu hikayenin ardından benzer durumda olan kadınların olduğunu keşfetti.

Böbrek taşı düşürdüğünü zannederken doğum yaptı! Hamile olduğunu bilmiyordu...

Şaşırtıcı özelliklere sahip olan kadın bedeni, gizemli bir ülkeye benzer. Her şeyin normal akışında devam etmesi beklenirken her an bir sürprizle karşılaşılabilirsiniz. İşte, kimsenin alışık olmadığı bir olayı bale eğitmeni olan Lizzie Quah yaşadı.

Quah, 3 yıl önce büyük bir sancıyla hastaneye gittiğinde böbreğinde taş olduğunu öğrenmişti. Bu durumun tekrarlandığını düşünen bale eğitmeni, yaşadığı acı dolu deneyimde sırtını ve karnını birileri çekiyor gibi hissettiğini, yine öyle bir halde olduğunu söyledi. Doktorlarla görüşene kadar hamile olabileceğini aklından bile geçirmeyen Quah, mide bulantısı, baş dönmesi gibi belirtileri hiç görmediğini açıkladı.

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Lizzie, son altı ayda spor salonuna gitmeyi bıraktığı için kilo aldığını zannetti. Egzersiz yaparak fit bir görünüme kavuşacağını düşünen Quah'ın işlerinin yoğunluğu bunu yapmasına engel oldu. Sıkı bir tempoda çalışmaya devam eden bale eğitmeni, kendini sürekli yorgun hissediyor ve eve gidip uyumak istiyordu.

Hamile olduğunu anlamayan Lizzie, yaptığı ufak bir araştırmanın ardından plasenta previa durumunu yaşadığını ve kanama sebebinin bu olduğunu öğrendi. Lizzie Quah, rahim ağzını kaplayan plasentadan dolayı bebeğin tekme ve hareketlerini hissetmediğini söyledi. Ayrıca hamilelik döneminde kan basıncı bozukluğu olan preeklampsi teşhisi konan annenin doğumu plasenta previa nedeniyle de riskli bir haldeydi.

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Kendisini aniden doğumda bulan Lizzie, bu durumu hayatının en travmatik deneyimi olarak adlandırıyor. Epidural doğum için geç kalan eğitmen anne, doğum sancısının dayanılmaz bir acı çektirdiğini ve bu yüzden bebeğinin cinsiyetini bile düşünemediğini söyledi.

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Lizzie Quah duygularını şu şekilde ifade etti: ''Zamanı geri alabilseydim kendime daha çok dikkat eder, ihtiyaç duyduğum her an için destek isterdim.''

Tüm komplikasyonlara rağmen sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Lizzie, hikayesini Instagram'da paylaştığında bu şekilde doğuma giden birçok annenin varlığından haberdar olduğunu açıkladı.

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Kendisine inanmayanlar için şunları söyledi: ''İnsanların bana inanmaması umurumda değil; çünkü neler yaşadığımı biliyorum ve bebeğimle çok mutluyum.''

Lizzie, tüm anne adaylarına seslendi: ''Hamile olduğunuzu bilseniz de bilmeseniz de, doğum anında ve sonrasında desteğe ihtiyacınız oluyor; bu konuda şanslıydım. Yalnız mücadele etmeyi düşünmeyin, sevdiklerinizin varlığı size güç verir."

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