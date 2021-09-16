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Bodrum'a 2 yıl sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi

16.09.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

200 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğindeki dev yolcu gemisi “Blue Sapphire” 218 yolcusuyla Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi.

Bodrum'a 2 yıl sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi

2 yıldan beri içerisinde yolcu bulunan kruvaziyerin gelmediği ve bu sezon başında 3 kruvaziyerin sadece mürettebatını almak ve sezon hazırlıklarını yapmak için geldiği Bodrum'a 2 yıl sonra bir kruvaziyer yolcularıyla geldi.

DENİZ VE GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Mısır’ın İskenderiye kentinden 218 yolcusu ve 352 mürettebatı ile gelen 700 yolcu kapasiteli geminin planlı seferinin Kuşadası olduğu fakat son anda yer değişikliği yaparak Bodrum’u tercih ettiği öğrenildi. Gemideki çoğunluğunu Rusların oluşturduğu turistler, ilçe merkezindeki caddelerde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Kimileri de Bodrum sahillerinde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

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Bahama bayraklı yolcu gemisinin akşam saatlerinde Marmaris’e gitmek için Bodrum’dan ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Bodrum
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