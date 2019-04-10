HABER

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Kasabaya bir deli lazımdı

SEÇİM HABERLERİ  | 10.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, kaçak yapılaşmaya karşı mücadele edeceklerini söyledi. Bodrum'da tüm yanlışların üzerine gideceklerini belirten Aras, "Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi arkadaşlar" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcıları Turgay Kaya ve Ummahan Yurt da katıldı. Yerel seçimin ardından yeni süreçle ilgili değerlendirmeler yapan Başkan Aras, Bodrum genelinde belediye olarak yapılmaya başlanan çalışmalar ve planladıkları projelerinden bahsetti.

'KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Kaçak yapıların üzerine ciddiyetle gideceklerini ve güçlü ekip kurduklarını belirten Aras, "Bodrum'da 2 katlı otellerin yerine 4, 5, 6 katlı otel yapılmaya başlandı. Bu kadar da fütursuzluk olmaz artık. Buna birinin 'Dur' demesi lazımdı. Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi arkadaşlar. Bizler meclisimiz, başkan yardımcılarımız, personelimiz ve görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla tamamen bu işe motive olmuş durumdayız ve onların da arkasında duracağım sonuna kadar. İmar müdürümüz, fen işleri müdürümüz, zabıta müdürümüz onların da sonuna kadar arkasında duracağız. Onların ezilmesine izin vermeyeceğiz. Yanlış yapmalarına da kesinlikle izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

(DHA)

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
İstanbul için flaş mazbata açıklamasıİstanbul için flaş mazbata açıklaması
Berat Albayrak'tan 31 Mart seçim sonucu açıklamasıBerat Albayrak'tan 31 Mart seçim sonucu açıklaması
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim CHP ahmet aras bodrum

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da CHP'den 'mazbata' hamlesi!

İstanbul için flaş mazbata açıklaması

Berat Albayrak'tan 31 Mart seçim sonucu açıklaması

Berat Albayrak'tan 31 Mart seçim sonucu açıklaması

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Seçim sonuçları: Yerel seçimde oy farkının en az olduğu il ve ilçelerde neler yaşandı?

İstanbul'un haricinde bu illerde de seçim tartışılıyor

Büyükçekmece'de olağanüstü seçim gündemi: 'Hayatımda ilk kez evime polis geldi'

Büyükçekmece'de neler oluyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.