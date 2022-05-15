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Bodrum'da havalar ısındı, plajlar doldu

15.05.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Bodrum'da havalar ısındı, plajlar doldu

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da güneşi gören yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

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Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler denize girerek güneşin ve güzel havanın keyfini çıkardı.

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Tatilcilerin bazıları plajda uzanıp güneşlendi, bazıları ise kentin işlek caddelerinde yürüyüş yaptı.

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Özellikle başta Kumbahçe olmak üzere, Bitez, Gümbet ve Ortakent mahallerinde yerli ve yabancı turistler denize girdi.

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(DHA)

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