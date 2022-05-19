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Voyager 1 uzay aracında NASA'yı şaşırtan gizemli sorun! Başka bir sistem mi engel oluyor?

19.05.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), tarafından 1977'de uzaya fırlatılan ve Güneş sistemi dışına çıkan ilk uzay aracı olan Voyager 1'de, bilim adamlarını endişelendiren gizemli bir sorun çıktı. 45 yıldır görevine devam eden, Dünya'dan 23,3 milyar kilometre uzakta olan Voyager 1 isimli keşif aracındaki gizemi çözmeye çalışan NASA yetkilileri, uzay aracından gelen verilerdeki uyumsuzluğa başka bir sistemin neden olup olmadığını araştırıyor.

Voyager 1 uzay aracında NASA'yı şaşırtan gizemli sorun! Başka bir sistem mi engel oluyor?

NASA tarafından dış Güneş Sistemi’ni ve Güneş'in heliosferinin ötesindeki yıldızlararası uzayı araştırmak için 5 Eylül 1977'de fırlatılan uzay sondası. İkizi Voyager 2'den 16 gün sonra fırlatılan Voyager 1, ilerleyen yaşına rağmen görevine devam ediyor. Ancak son zamanlarda Voyager 1'de yaşanan gizemli sorun, bilim insanlarını şaşırttı.

VERİLER ARASINDA UYUMSUZLUK YAŞANIYOR

NASA'ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL) internet sayfasından yapılan basın açıklamasında, 45 yıldır uzayın derinliklerinde keşif görevine devam eden Voyager 1'in "yürüttüğü faaliyetlerle merkeze gönderdiği veriler arasındaki uyumsuzluğa" işaret edildi.

"GEMİDE GERÇEKTE NELER OLDUĞUNU..."

JPL mühendislerinin açıklamasında, "Yıldızlararası kaşif normal çalışıyor, bilim verilerini toplayıp geri getirmenin yanı sıra Dünya'dan komutlar alıyor ve yürütüyor. Ancak sondanın tutum artikülasyon ve kontrol sisteminden (AACS) alınan okumalar gemide gerçekte neler olduğunu yansıtmıyor." ifadesine yer verildi.

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BAŞKA BİR SİSTEM Mİ NEDEN OLUYOR?

Voyager'ın anteninin hala Dünya'ya dönük ve sinyallerinin güçlü olduğundan emin olduklarını belirten JPL ekibi, bu yanlış verinin doğrudan bu cihazdan mı geldiğini yoksa başka bir sistemin buna neden olup olmadığını tespite çalıştıklarına dikkati çekti.

DÜNYAYA MESAJIN GELİP GİTMESİ 2 GÜN SÜRÜYOR

Güneş sisteminin etki alanı dışında araştırma yapmak için 1977'de uzaya gönderilen Voyager 1 Dünya'ya 23,3 milyar kilometre, Voyager 2 ise 19,5 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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Yıldızlararası konumu nedeniyle Voyager 1'in tek yönlü seyahat etmesi 20 saat 33 dakika sürüyor ve bu nedenle NASA ile Voyager arasındaki bir mesajın gelip gitmesi iki günü buluyor. (AA)

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