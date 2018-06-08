Boğa Burcu Özellikleri

21 Nisan - 21 Mayıs tarihleri arasında doğanların üyesi olduğu Boğa burcunun gezegeni Venüs, grubu topraktır. Uğurlu renkleri açık mavi, ateş pembesi ve eflatun olan Boğaların uğur getiren sayısı 6 iken uğurlu taşları elmastır. Başak, Koç, Balık, Yengeç, Oğlak ve İkizlerle iyi anlaşan Boğalar genelde Akrep, Kova ve Aslan burçlarıyla geçinemezler. BOĞA BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ Boğaların tuttuklarını kopartan bir yapıları vardır ve ne yapacakları hakkında karar verme konusunda bazı zorluklar yaşasalar da karar verme süreci sona erdikten sonra o işi yapma noktasında kim ne yaparsa yapsın Boğaları vazgeçiremez, engelleyemez. Boğalar her türlü engeli aşma noktasında önemli bir çaba gösterirler. Hedefe ulaşma konusunda oldukça yeteneklidirler. Çoğu zaman hedeflerini gerçeğe dönüştürmenin en iyi yolunun ne olduğunu bilmeseler bile yaşamdan ne istediklerini kesinlikle bilirler. Çevrelerine güven veren bir yapıları vardır, insanlar onları sıcak bulur ve yanlarında olmak isterler. Risk almayı çok sevmezler, bir şeyleri organize etmeye bayılırlar. Burçlar kuşağının en güçlü burcuna mensup olan Boğalar, güvenilir ve sağlam karaktere sahip kişilerdir. Genelde mantıkları yerine duygu ve tutkularıyla hareket etme eğilimi gösterirler. İşlerine yarayacağını düşündükleri bir şeye kesinlikle ulaşırlar. Kendilerini mutlu etmeyen şeylerle meşgul olmaktan hazzetmezler. Hayatın ve zamanın çok kıymetli ve kısa olduğunu düşündükleri için böyle bir tutum içerisine girerler ve bunun bencillik olarak algılanmaması gerekir.

Boğaların en önemli özelliklerinden bir diğeri de oldukça sabırlı olmaları, bir konuda gayet uzun süreler geçse bile tahammül göstermekten vazgeçmemeleridir. Belli noktaya kadar yapılan hatalara tolerans ile yaklaşıp görmezden gelebilirler fakat çizgi aşıldıktan sonra eğer Boğalar haksızlığa uğradıklarını, üzüldüklerini, aldatıldıklarını düşünürlerse son derece hırslı bir yapıya bürünebilirler. Hırs ve kızgınlık onlara bir kez geldikten sonra bulundukları yerden uzaklaşırlar ve o yere bir daha geri dönmezler. Hareketli bir hayata alışık olmayan Boğalar genelde tutucu, pratik zekalı ve ağırbaşlı bir yapıdadır. Kalıcı güzelliklere değer verirler, gelip geçici zevklerin peşinden çok fazla koşmazlar. Dayanıklı ve sebatkar bir kişiliğe sahip olan Boğalar bir konu hakkında kolaylıkla ikna edilmesi mümkün olan kişiler değillerdir. Herhangi bir şeyi olduğu gibi kabul etme ihtimalleri çok düşüktür, o şeye alışmak ve o şeyi denemek isterler. Bu yüzden diğer insanlara kıyasla daha geç hareket edebilirler.

Paylaşmayı severler, ufak şeylerden bile mutluluk duyabilirler. Genelde huzur ve dengeyi de temsil ederler. Hayatlarını olumsuzluklardan uzak, pozitif şeylerle iç içe yaşamayı isterler. Dostluğa çok önem verirler ve dostlarının kendilerine pozitif şeyler katmalarını isterler. Kolay kolay kin tutmazlar, affetmeyi ve merhamet göstermeyi bilirler. Kendilerinden yardım talep edildiğinde kayıtsız kalamazlar. Genelde değişimi çok tercih etmezler, yaşamlarının bir düzen içerisinde sürmesini tercih ederler. Soğukkanlı kişilikleri vardır ve yaşanan değişiklikler karşısında çözüm üretme noktasında gayet başarılı insanlardır. Kendilerine acı veren bir durumla karşılaştıkları zaman bu durumun üstesinden gelmek için ellerinden geleni yaparlar ve genelde sonunda ayakta kalan taraf olurlar. Sorunlara erken önem alma konusunda yetenekleri vardır. Sorumluluklarının bilincinde olan renkli kişiliklerdir. BOĞA BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Boğalar genelde kısa boylu olurlar ve sağlam bir boyun yapıları vardır. Boyunları kısadır, mahmur bakışlara sahiplerdir. Genelde esmer ten rengine sahip olan Boğalar, koyu ve sıcak bakışlarla çevrelerini süzerler. Gür ve kıvırcık saçlara sahip olan Boğalarda kadınları göz önüne aldığımızda genç yaşlarda çok güzel olduklarını fakat yaşları ilerledikçe kendilerine iyi bakmadıkları takdirde yüz hatlarının hantallaştığını ve daha kalın bir bedenle karşılaşma ihtimallerinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür.

BOĞA BURCU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ Hedefleri uğruna bir yolda ilerleyen Boğalar, bütün dikkatlerini bu hedef üzerinde toplayabilme kabiliyetine sahiplerdir ve maddeci karakterleriyle tanınırlar. Bir şeylere sahip olmak onlar için çok önemlidir. Bireysel ilişkiler alanında gayet güvenilir bir imaj veren Boğaların etraflarında yardıma muhtaç olan kişilere karşı kayıtsız kalamadıklarını, yardım etmekten hoşlandıklarını da söylemek mümkündür. Boğalar hayatları boyunca güven ararlar, bu yüzden riskli işler pek onların ilgi alanına girmez. Bir şeyi amaçlıyorlarsa o şeye ulaşma konusunda büyük bir sabır gösterirler ve bu sabır zaman zaman etraflarındaki diğer insanları çatlatacak kadar ciddi boyutlara ulaşabilir. Boğalar çevreleri tarafından aranılan, sıcakkanlı bulunan ve sevilen insanlardır. Genelde somut konular üzerine yoğunlaşmayı tercih ederler. Doğada şahit oldukları olaylardan yola çıkarak bazı örneklemeler ile işlerini yürütme konusunda başarılı bir tutum takınırlar. Tüm bunlar düşünüldüğü zaman ruhsal doyumlarının yüksek olduğu da söylenebilir. Bir olay organize ettikleri zaman rahatlıklarını düşünürler ve kendi rahatlarına aykırı olan, zevklerine uymayan şeylerin o ortamda olmasını istemezler, zevklerine uygun şeylere değer verirler. Eğer hayattan bekledikleri bir isteklerini elde ederlerse hiçbir şart onların ilgisini başka yöne çekemez. Paraya önem verirler ve bu parayı rahata ulaşmak için bir araç olarak kabul ederler. Riski sevmeseler de finansal yatırıma ilgi duyarlar, mal mülk konularında da bir becerileri vardır.

Etraflarındaki insanlar onları oldukları gibi kabul etmelidirler çünkü Boğaların sağlam ve kolay değişime müsait olmayan bir kişilikleri vardır. Kolay kolay öfkelenmezler ama kırmızı çizgilerine dokunulduğu zaman gayet hırslı kişilere dönüşebilirler. BOĞA BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ Boğa denince akla gelen ilk olumsuz özellik inatçı yapılarıdır. Bir hedefe konsantre olduktan sonra ona ulaşmak için her şeyi yapmaları çevredeki insanlar tarafından inatçılık olarak yorumlanır. Ayrıca karakterlerini de kolay kolay değiştirmedikleri için bu imajın pekişmesi son derece doğal görünüyor. Bildiğini okuyan bir yapıya sahip olan Boğalar fazla kıskançlardır ve bu yüzden romantik ilişkilerde zaman zaman problemler ortaya çıkabilir. Gözleri pek doymaz, keyiflerine fazla düşkünlerdir. Yardım etmeyi sevseler de genelde en çok kendilerini ve kendi refahlarını düşünürler. Bazen yavaş hareket ederler, kibirli tavırlar sergileme eğilimleri vardır. Müsrif ve takıntılı bir kişilikleri olduğu da söylenebilir. BOĞA BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ Boğa kadınları genelde sessiz ve sakin yapılarıyla dikkat çekerler fakat bu yapılarının altında oldukça derin duygu ve düşünceler yatar. Ses tonları harika olan Boğa kadınları sanata da ilgi duyarlar ve sanata karşı bir yetenekleri vardır. Güzellik ve uyuma değer verirler, her şeyden şikayet etmek yerine sorumluluk almayı ve sorumluluklarına sahip çıkmayı tercih eden karakterleri vardır. Boğa kadınlarının iyi birer eş ve anne olduklarını söylemek mümkündür. Evlendikleri zaman evleriyle harika bir uyum gösterirler.