Boğulmak üzere olan komşularını kurtarmak için atladı! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde Daniel Mark Miller isimli bir adam yaşadığı bölgenin selden etkilenmesi üzerine komşuların yardım etmek için dışarı çıktı. Sel sularının içinden geçerken o anları sosyal medyadan açtığı canlı yayınla gösteren Miller, bir anda rögar kapağının açık olduğunu fark etmedi ve içine düştü. Oğlunun canlı yayınını takip eden baba Steve, kameranın bir anda kararması üzerine büyük bir korku yaşadığını söyledi.

HER ŞEYİ GÖZLERİYLE GÖRDÜ

New Zealand Herald’a konuşan baba Steve, başlangıçta telefonun suya düştüğünü zannettiğini söyleyerek, “Kamera karardıktan sonra onu defalarca aradım ama bir türlü iletişim kuramadım. Ertesi sabah bir polis memuru evime gelerek bana üzücü haberi verdi. Dan boğulmuştu. Söylediklerine inanamadım. Çünkü canlı yayında sadece birkaç dakika önce canlıydı” dedi.

Polis yaptığı araştırmaların ardından Daniel’in cesedinin bir menfezde rögara düştüğü yerin biraz ilerisinde bulunduğunu söyledi.