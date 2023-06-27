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  4. Boğulmak üzere olan komşularını kurtarmak için atladı! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Boğulmak üzere olan komşularını kurtarmak için atladı! Ölümünü babası canlı canlı izledi

27.06.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yaşayan iki çocuk babası Daniel Mark Miller isimli bir adam komşularını kurtarmak isterken kendi ölümünü saniye saniye kaydettiğinden habersizdi. Komşularını kurtarmak için kendisini bir anda sel sularının içine atan Miller, o anları sosyal medyadan gösterdi. Rögar kapağının açık olduğunu fark etmeyen adam canlı yayındayken kapağa düşerek hayatını kaybetti.

Boğulmak üzere olan komşularını kurtarmak için atladı! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde Daniel Mark Miller isimli bir adam yaşadığı bölgenin selden etkilenmesi üzerine komşuların yardım etmek için dışarı çıktı. Sel sularının içinden geçerken o anları sosyal medyadan açtığı canlı yayınla gösteren Miller, bir anda rögar kapağının açık olduğunu fark etmedi ve içine düştü. Oğlunun canlı yayınını takip eden baba Steve, kameranın bir anda kararması üzerine büyük bir korku yaşadığını söyledi.

HER ŞEYİ GÖZLERİYLE GÖRDÜ

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New Zealand Herald’a konuşan baba Steve, başlangıçta telefonun suya düştüğünü zannettiğini söyleyerek, “Kamera karardıktan sonra onu defalarca aradım ama bir türlü iletişim kuramadım. Ertesi sabah bir polis memuru evime gelerek bana üzücü haberi verdi. Dan boğulmuştu. Söylediklerine inanamadım. Çünkü canlı yayında sadece birkaç dakika önce canlıydı” dedi.

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Polis yaptığı araştırmaların ardından Daniel’in cesedinin bir menfezde rögara düştüğü yerin biraz ilerisinde bulunduğunu söyledi.

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