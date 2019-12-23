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Boksun şampiyonları soğuk havada ringe çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 13:24 | Son Güncelleme

Erzurum’da 5 gün sürecek olan Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasının açılışı yapıldı.

Erzurum’da 5 gün sürecek olan Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasının açılışı yapıldı. Törenin açılışında şampiyon boksörler soğuk havaya rağmen ringe çıkarak kısa bir gösteri yaptı.
Türkiye Boks Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzurum’da düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı. 81 İlden 350 sporcunun katıldığı turnuvada sporcular 3 grup halinde ringlerde mücadele edecek. 5 gün boyunca devam edecek olan turnuvada madalya alan sporcular milli takım formasını mart ayında Londra’da mayıs ayında ise Paris’de temsil ettikten sonra 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ringe çıkacaklar.
Turnuvanın açılış gününde Vali Okay Memiş, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye Boks Fedarasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, sporcular ve antrenörler Yakutiye Medresesinden, Havuzbaşı Kent meydanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından kent meydanına kurulan ringde sporcular mini bir gösteri sergiledi. Soğuk havaya rağmen gösterilerini sürdüren boksörlere hakemliği ise Vali Okay Memiş yaptı.
Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Valisi Okay Memiş Erzurum’un bir spor kenti olduğunu ifade ederek, “Şehrimizde hem kadınlarda hem erkelerde, hem de gençler kategorisinde bir şampiyona düzenlenecek. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle katılım sağlayan antrenörlere ve sporculara. Erzurum bir spor kenti özellikle kış sporlarında rakibimiz yok. Her anlamda yapılan bu tür organizasyonlarla hem Türkiye’nin hem de Dünyanın gündemindeyiz” dedi.
Türkiye Boks Fedarasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise “Aslında bugün 2020 Tokyo Olimpiyatlarının startını vermiş oluyoruz. Bu organizasyon bizim için çok önemli. Boksun beşiği Erzurum’da böyle bir turnuva düzenlemekten çok memnunuz. Burada başarılı olan sporcularımız milli takımımızı oluşturacaklar. Bu sporcularımı önce mart ayında Londra’da ardından Mayıs ayında Paris’te ülkemizi temsil edecekler. Dolayısıyla bugün kortej yürüyüşümüzle şampiyonanın startını vermiş olduk. Biz eskiden Ferdi Şampiyonaya herkesin katılımına izin veriyorduk. Yeni bir düzenleme ile kendi ilinde başarılı olan sporcular gruplara ayrılıyorlar. Gruplarda dereceye girenler şampiyonaya katılmaya hak kazanıyorlar. Yani buraya gelen sporcuların hepsi elit düzeyde” şeklinde konuştu.
Şampiyonadaki ilk müsabaka bugün saat 15.00’te Palandöken Buz Sporları Salonunda yapılacak.

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