HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bölgede savaş çanları çalıyor! Rusya ve Ukrayna'nın ardından şimdi de... 'En korkunç bedeli öderler'

Bölgede savaş çanları çalıyor! Rusya ve Ukrayna'nın ardından şimdi de... 'En korkunç bedeli öderler'

02.11.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Kore Yarımadası'nda da sular ısınıyor. ABD-Güney Kore'nin ortak tatbikat kararı sonrasında tansiyonun yükseldiği bölgede Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit gibi bir yanıt geldi. Yapılan açıklamada "Kuzey Kore ordusunun özel araçlarının stratejik görevlerini derhal yerine getireceği" ifade edildi.

Bölgede savaş çanları çalıyor! Rusya ve Ukrayna'nın ardından şimdi de... 'En korkunç bedeli öderler'

ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatı sonrası Kuzey Kore'den tedirgin eden bir açıklama geldi. Tansiyonun yükseldiği bölgede Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon, ABD ve Güney Kore'nin Pyongyang'a karşı silah kullanmaya cesaret etmesi halinde "Kuzey Kore ordusunun özel araçlarının stratejik görevlerini derhal yerine getireceği" uyarısında bulundu. Pak, böyle bir durumda "ABD ve Güney Kore'nin şok edici bir olayla karşı karşıya kalacağını ve en korkunç bedeli ödeyeceğini" belirtti.

2022-11-02T011343Z_1247395403_RC2DDX9F34JC_RTRMADP_3_NORTHKOREA-MISSILES

"DİĞER BÖLGELERDE OLDUĞU GİBİ ASLA İŞE YARAMAZ"

Kuzey Kore'nin ardı ardına gelen füze denemeleri ve ABD - Güney Kore ittifakının yürüttüğü ortak tatbikatlar Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltirken, Pyongyang yönetiminden gerilimi artıracak bir açıklama daha geldi. Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin an itibariyle gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatının "katılan personel sayısı ve ölçek olarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni hedef alan agresif ve kışkırtıcı bir askeri tatbikat olduğunu" söyledi. ABD Savunma Bakanlığı'nın, "Kuzey Kore hükümetini yok etme" misyonunu nükleer stratejisinin ana hedefi olarak belirlediğini savunan Pak, Güney Koreli askeri yetkililerin ise "Pyongyang'ın nükleer silah kullanması halinde Kuzey Kore hükümetinin yok edilmesi gerektiği" yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. "ABD ve Güney Kore'nin pervasız askeri hamlelerinin Kore Yarımadası'nda istikrarsızlığa neden olduğunu" ifade eden Pak, "ABD'nin askeri blöfü, Kore yarımadasında diğer bölgelerde olduğu gibi asla işe yaramaz" dedi.

Peş peşe ateşlendiler! Bölgede tansiyonu yükselten gelişme: İlk kez... Peş peşe ateşlendiler! Bölgede tansiyonu yükselten gelişme: İlk kez...

"EN KORKUNÇ BEDELİ ÖDERLER"

ABD ve Güney Kore'nin Pyongyang'a karşı silah kullanmaya cesaret etmesi halinde "Kuzey Kore ordusunun özel araçlarının stratejik görevlerini derhal yerine getireceği" uyarısında bulunan Pak, böyle bir durumda "ABD ve Güney Kore'nin şok edici bir olayla karşı karşıya kalacağını ve en korkunç bedeli ödeyeceğini" belirtti. "Bunu içi boş bir tehdit olarak algılamanın büyük bir hata olacağını" vurgulayan Pak, "ABD ve Güney Kore'ye askeri tatbikatlara ve kışkırtıcı eylemlere son verme" çağrısında bulundu.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Güney Kore ve ABD, son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına 31 Ekim'de başlamış, 5 gün sürecek tatbikatta 2 ülkeden 240 savaş uçağının yer alacağı açıklanmıştı. Tatbikatın, iki ülkenin ortak hava operasyonlarının başarısını doğrulamayı hedeflediği kamuoyuna yansımıştı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin bölgede başlattığı ortak hava tatbikatına atıfta bulunarak, askeri provokasyonların sürmesi halinde daha güçlü tedbirler alınacağını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zelenskiy: "Rusya’nın enerji sistemlerimizi vurması nedeniyle Avrupa’ya enerji akışını askıya aldık"Zelenskiy: "Rusya’nın enerji sistemlerimizi vurması nedeniyle Avrupa’ya enerji akışını askıya aldık"
Tanju Özcan'ın e-Devlet isyanı! Üye olduğu partiyi görünce gözlerine inanamadıTanju Özcan'ın e-Devlet isyanı! Üye olduğu partiyi görünce gözlerine inanamadı
İki ülke arasında gerilim tırmanıyor: Orduya "Hazır ol" emri verdiler!İki ülke arasında gerilim tırmanıyor: Orduya "Hazır ol" emri verdiler!
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore abd

En Çok Okunan Haberler

Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...

Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

Hasan Atilla Uğur'dan canlı yayında gündem olacak sözler! İşte Abdullah Öcalan'a kurduğu ilk cümle

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.00'te başladı, 130 kişiye gözaltı

Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi

Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Görenler inanamıyor: Kim anne kim kız belli değil!

Görenler inanamıyor: Kim anne kim kız belli değil!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.