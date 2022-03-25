Kuzey Kore'ye misilleme! F-35'leri hangardan çıkardılar

Kuzey Kore'nin 24 Mart'taki kıtalar arası balistik füze denemesine Güney Kore'den misilleme geldi. Güney Kore, elinde bulunan 28 adet F-35 tipi savaş uçağıyla 'fil yürüyüşü' eğitimi gerçekleştirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Suh Wook'un Cuma günü erken saatlerde belirtilmeyen bir hava üssünde "fil yürüyüşü" eğitimini denetlediğini bildirdi.

Tatbikatta, tam donanımlı F-35 savaş uçakları, kalkıştan hemen önce yakın düzende taksi yaparak 'fil yürüyüşü' eğitimi icra etti.

KUZEY KORE KITALAR ARASI BALİSTİK FÜZE DENEMİŞTİ

Kuzey Kore, denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.

Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı" bildirilken, denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.

