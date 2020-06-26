Bölgesel inatçı yağlanmalarda aradığınız destek: Liposuction

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, liposuction hakkında merak edilenlere cevap vererek akıldaki tüm sorular hakkında bilgiler verdi.
Yaşam şekli, dramatik kilo kayıpları ve ilerleyen zamanın etkisiyle vücutta deformiteler oluşabilir. Özellikle uyluk, popo, kolların üst kısımları, göğüs, baldır ve gıdı bölgesinde yapılan diyetlerle ve egzersizlerle erimeyen inatçı yağlar liposuction ile giderilebilir. Bu noktada unutulmaması gereken, az önce de belirttiğimiz gibi liposuction işleminin kilo vermek amacı ile gerçekleştirilmemesi gerektiğidir.
LİPOSUCTİON NEDİR?
Liposuction, vücut şekillendirme ameliyatı olarak da adlandırılan, vücuttaki inatçı yağların alınıp vücudun şekillendirilmesini sağlayan bir ameliyattır. Vücut proporsiyonunu bozan bölgesel yağların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan liposuction sayesinde işlem bölgesinde bulunan yağ hücreleri kalıcı olarak alınabilir.
Liposuction lokal ya da genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Hedeflenen bölgede yer alan yağların alınması için 2 – 4 mm çapta küçük kesiler yapılır. Kesilerden ince ve uzun kanüller kontrollü bir şekilde ileri – geri hareket ettirilerek inatçı yağlar gevşetilir. Gevşetilen yağlar ince ve uzun kanüllere entegre vakum ya da şırıngalarla emilerek vücut dışarısına alınır.
Liposuction işlemi sırasında vücut dışarısına çıkarılan yağ miktarı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Kişinin fazla yağ miktarı kadar cilt dokusunun özellikleri ve işlem bölgesi de liposuction sırasında vücut dışarısına çıkarılacak yağ miktarının değişmesinde etkilidir.
LİPOSUCTİON KİMLERE YAPILIR?
Liposuction dünya genelinde birçok kişi tarafından tercih edilse de özünde cerrahi bir işlem olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bölgesel dirençli yağlanmalar haricinde kilo problemi olan kişilere doğrudan uygulanmamalıdır. Kişi öncelikle fazla kilosunu diyet ve düzenli egzersiz ile vermeye çalışmalı, diyet ve sporla kurtulmanın mümkün olmadığı yağlanmalar için liposuction gündeme alınmalıdır.
Operasyon, sistemik hastalıkları olan, gebelik ya da emzirme döneminde bulunan kişilere uygulanamaz. Liposuction başarısında cilt elastikiyeti önemli bir belirleyici olduğu için cilt elastikiyeti azalan kişiler bu cerrahiden beklediği sonucu alamayabilir. Liposuction sonrası, cilt sarkmasını engellemek için yapılan bölgeyi saran korseler en az 4-6 hafta kullanılmalıdır.
Liposuction kişilerin yeniden kilo almasını engellemez, bu nedenle operasyon sonrası süreçte kilo kontrolünün sağlanması önemlidir.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel
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