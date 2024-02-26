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Bomba iddia: Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi! Balayında...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2024 08:47
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Daha önce 3 kez evlenen Ebru Gündeş, Murat Osman Özdemir ile aşk iddialarıyla gündemdeydi. Ebru Gündeş iddialara göre geçtiğimiz gün Dubai'de evlendi.

Bomba iddia: Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi! Balayında...

Onur Akay, Bilal Özcan’ın Youtube kanalında canlı yayın konuğu oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialarıyla tanınan Akay Ebru Gündeş iddiasında bulundu.

49 yaşındaki Ebru Gündeş ile 37 yaşındaki Murat Özdemir’in magazin basınını adeta ters köşe yaparak gizlice nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

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2023'ün son aylarında tanıştığı Murat Osman Özdemir'in evlenme teklifini kabul eden Ebru Gündeş 4. kez evlendi.

Ebru Gündeş’in iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de evlendiğini iddia eden Akay, “Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi, balayında ise çift Körfez Turu yapacak” dedi.


Youtube


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Ebru Gündeş magazin yaşında
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