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Boran Kuzum: Onsuz ilk doğum günüm

02.10.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boran Kuzum, yeni yaşını geçtiğimiz ay kaybettiği babası Bora Kuzum ile fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Duygusal bir mesaj yayınlayan ünlü oyuncu, "Onsuz ilk doğum günümde sizin aracılığınızla babama teşekkür etmek istiyorum. Bugün olduğum kişiye vesile olduğu için, hayatı güzel ve anlamlı yaşamayı öğrettiği için, dürüstlüğü kibarlıkla dengelemeyi öğrettiği için ve iyi insan olmayı her şeyden üstün tutmayı gösterdiği için..." ifadelerini kullandı.

Boran Kuzum: Onsuz ilk doğum günüm

"Vatanım Sensin", "Hakan:Muhafız" ve "Biz Böyleyiz" gibi birçok projede yer alan Boran Kuzum, dün 28 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum gününü geçtiğimiz ay kaybettiği babası Bora Kuzum ile fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

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"ONSUZ İLK DOĞUM GÜNÜM"

Eski günleri yad eden Kuzum, gönderisinde babasına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Oyuncu, paylaşımına, "Hepinize çok teşekkür ederim doğum günü dilekleriniz için. Ben de onsuz ilk doğum günümde sizin aracılığınızla babama teşekkür etmek istiyorum. Bugün olduğum kişiye vesile olduğu için, hayatı güzel ve anlamlı yaşamayı öğrettiği için, dürüstlüğü kibarlıkla dengelemeyi öğrettiği için ve iyi insan olmayı her şeyden üstün tutmayı gösterdiği için... Yaşadıklarımdan ve yaşattıklarından minnettarım. Sana teşekkür ederim." ifadelerini not düştü.

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"SEVGİYLE KALIN"

Boran Kuzum, son olarak sevenlerine de, "Size de zor zamanımda güç verdiğiniz ve sevginizi esirgemediğiniz için binlerce teşekkür. Siz de sevgiyle kalın..." sözleriyle seslendi. Kuzum'un gönderisi takipçilerinden 115 binden fazla beğeni aldı.

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Boran Kuzum
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