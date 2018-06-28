Botoks ve dolgu doğal olur mu?

Botulinum toksin ve dolgu uygulamaları uzun yıllardır hayatımızda. Artık kimse yaşlanmanın etkilerini yüzünde görmek istemiyor. Bu etkileri silmek için ne yöntem kullansak? Botoks ve dolgu yaptırsam şişer miyim? Daha da önemlisi doğal görüntüm bozulur mu? Çevremdekiler anlar mı?

Aslında bu soruların sebebi geçmiş yıllarda uygulanan farklı teknikler ve abartılı uygulamalar. 20 yıldır uygulanan yöntemler yıllar içerisinde teknik olarak gelişti, kullanılan malzemeler yeni teknolojilerle daha doğal, dokuya daha uyumlu hale geldi. Bu yüzden şaşkın bakışlar, kalkık kaşlar, şişirilmiş yüzler yok artık.

Yapılan araştırmalar kadınların aynaya baktıklarında dinlenmiş, sağlıklı, aydınlık görünmek istediklerini vurguluyor. İfade bozulmadan çekici olmak istediklerini gösteriyor. Yeni teknik ve malzemelerle bu artık mümkün. Minik dokunuşlarla işlem yapılmış gibi görünmeden ışıldayabilirsiniz.

En önem verdiğimiz nokta uygulamaları yaparken yüze bütünsel yaklaşmak. Simetrik ve çekici bir yüz için altın oranları dikkate alıyoruz. Her yüzün ihtiyacına uygun işlem yapıyoruz. Botulinum toksin ile kaşları fazla havaya kaldırmadan çizgileri siliyoruz, çene ve boyundaki kırışık görüntüyü giderebiliyoruz. Dolgularla yüzün alt yarısına fazla yüklenmeden, zaman içinde eriyen elmacık kemiklerimize destek olacak rötuşlar yaparak yüzü daha diri, daha ince, “V” şeklinde gösterebiliyoruz. Gözaltı çukur ve morlukları düzeltebiliyoruz. Dudak ve ağız çevresini şişirmeden rötuşlayabiliyoruz. Aşağıya doğru üzgün bakan ağız köşelerini yukarıya kaldırabiliyoruz. Uygulama şeklini kişiye göre belirleyip, hatta zamana yayarak, kademeli olarak daha iyiye gitmesini sağlıyoruz. Dudaklara doğal görünümlü çekici bir dolgunluk kazandırabiliyoruz.

Bu konudaki son gelişmeleri takip edebilmek için yurtiçi ve yurtdışında özel eğitim ve toplantılara, kongrelere hem katılımcı hem de eğitmen olarak sık sık gidiyorum. Yüze bütünsel yaklaşımın, altın oranların sağlanmasının, doğal görünüm için en son tekniklerin kullanılmasının sonuçta hem hasta hem de uygulayan hekimin memnun olması için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Zaman geçsin, gençlik devam etsin...