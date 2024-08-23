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    4. Böyle adet ne görüldü ne de duyuldu! Gelin almak için gelen kayınvalide ve kayınpeder güreş yaptı... "Rezillik ya"

    Böyle adet ne görüldü ne de duyuldu! Gelin almak için gelen kayınvalide ve kayınpeder güreş yaptı... "Rezillik ya"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.08.2024 13:18
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde gelin almak için kayınvalide ve kayınpederin güreş yaptığı anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

    Böyle adet ne görüldü ne de duyuldu! Gelin almak için gelen kayınvalide ve kayınpeder güreş yaptı... "Rezillik ya"

    Sosyal medyadan paylaşılan ilginç düğün geleneklerine bir yenisi daha eklendi. Bir kayınvalide ve kayınpederin gelini arabadan indirmek için güreş yaptığı anlar sosyal medyada, "Güreş olmadan gelin arabadan inmez. Sizce güreşi kim kazandı? Kayınvalide mi, kayınpedr mi?" notuyla paylaşıldı. Kalabalığın arasında kayınvalide ve kayınpederin mücadelesi tezahüratlar eşliğinde devam etti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Rezillik ya" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu nerenin geleneği?" yorumunu ekledi.

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