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    4. Böyle canilik görülmedi! Anne 1 ve 3 yaşındaki iki küçük kızını küvette boğarak öldürdü... Polisler manzaraya inanamadı

    Böyle canilik görülmedi! Anne 1 ve 3 yaşındaki iki küçük kızını küvette boğarak öldürdü... Polisler manzaraya inanamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.06.2024 09:33
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki Naomi Elkins isimli anne, bir ve üç yaşındaki kızlarını evlerindeki küvette boğduğu iddiasıyla tutuklandı. Anne kızlarının kalp krizi geçirdiğini söylemesine rağmen müfettişler Elkins'in çocuklarını öldürdüğünden şüpheleniyor.

    Böyle canilik görülmedi! Anne 1 ve 3 yaşındaki iki küçük kızını küvette boğarak öldürdü... Polisler manzaraya inanamadı

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey bölgesindeki evlerinde ismi açıklanmayan bir ve üç yaşındaki iki kardeş küvette ölü halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız kardeşleri hayata döndürmek için müdahalede bulunsa da her ikisinin de olay yerinde öldüğü açıklandı. NBC 10 Philadelphia'ya konuşan bir kaynak, küçük çocukların küvette boğulmuş halde bulunduğunu söyledi.

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    Olay yerine gelen polis ekipleri küçük çocukların cansız bedenlerinin bulunduğu küveti görünce inanamadı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken anne Elkins birinci dereceden iki cinayette suçlandı.

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