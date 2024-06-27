Böyle canilik görülmedi! Anne 1 ve 3 yaşındaki iki küçük kızını küvette boğarak öldürdü... Polisler manzaraya inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey bölgesindeki evlerinde ismi açıklanmayan bir ve üç yaşındaki iki kardeş küvette ölü halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız kardeşleri hayata döndürmek için müdahalede bulunsa da her ikisinin de olay yerinde öldüğü açıklandı. NBC 10 Philadelphia'ya konuşan bir kaynak, küçük çocukların küvette boğulmuş halde bulunduğunu söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri küçük çocukların cansız bedenlerinin bulunduğu küveti görünce inanamadı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken anne Elkins birinci dereceden iki cinayette suçlandı.







