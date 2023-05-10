Böyle canilik görülmedi! Erkek arkadaşı oğlunu istemedi... Anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kenya’nın Kisumu şehrindeki Obunga bölgesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. İsmi açıklanmayan genç bir anne sevgilisinin 3 yaşındaki oğlunu istememesi üzerine çocuğunu boğarak öldürdü. Küçük çocuğun cansız bedeninin kurtulmak isteyen annenin cesedi Kanyajwar taş ocağına attığı sırada yerel halk tarafından yakalandığı ifade edildi.

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Annenin kaçmaya çalıştığı sırada yerel halkın şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Genç kadın bölge şefi tarafından tutuklandı. Annenin kasten ve planlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılandığı belirtildi.